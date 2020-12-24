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    Главная / Торги / Поставка химреактивов

    Поставка химреактивов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805280Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреактивовРязань, пр. Шабулина, 2аПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009805280

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химреактивов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 16:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_поставка_товара__только_СМСП_.doc

    Извещение_поставка_товара__только_СМСП_.docx

    Приложение___6_Письмо_об_отсутствии_необходимости_одобрения_сделки_органами_упр.docx

    Приложение___5_Форма_декларации.docx

    Приложение___7_Письмо_об_отсутствии_необходимости_одобрения_сделки_органами_упр.docx

    Приложение___2_Форма_технического_предложения._Поставка_товара..docx

    Приложение___4_Декларация_об_отсутствии_принадлежности_участника_закупки_к_СМП.docx

    Приложение___8_Проект_договора.docx

    Приложение___1_Форма_заявки_часть_1.doc

    Приложение___3_Декларации_о_соответствии_участника_закупки_критериям_отнесения_к_СМП.doc

    Приложение___1_Форма_заявки_часть_2_с_приложением.doc

    Изменения.doc

    Приложение___2.1_Правила_оформления_технического_предложения._Поставка_товара..docx

    Протокол_158_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество завод Красное знамя
    Все закупки и тендеры ПАО завод Красное знамя

    Юридический адрес

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Почтовый адрес

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Контактный телефон

    4912 доб.938-371

    Факс

    +7 4912 93-84-53

    Адрес электронной почты

    oozd@kznamya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бормотов Юрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химреактивов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805280Подведение итогов не позднее Поставка химреактивовРязань, пр. Шабулина, 2а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химреактивов

    Начальная цена

    10 609 830,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество завод Красное знамя»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО завод Красное знамя
    Все закупки и тендеры ПАО завод Красное знамя

    Адрес местонахождения

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59.000

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828562/name/600198c7dc96d7.22940045

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 33760.00000

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