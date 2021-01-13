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    Главная / Торги / Закупка оборудования для системы видеонаблюдения на физическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. (47 шт.) (223.ЗК (МСП).570; Id36923)

    Закупка оборудования для системы видеонаблюдения на физическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. (47 шт.) (223.ЗК (МСП).570; Id36923)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805498Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования для системы видеонаблюдения на физическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. (47 шт.)(Id36923)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009805498

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    36923

    Наименование закупки

    Закупка оборудования для системы видеонаблюдения на физическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. (47 шт.) (223.ЗК (МСП).570; Id36923)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 16:38

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    958214_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ТЗ_932818_36923_ТЗ_06.11.doc

    958210_223_ЗК_Извещение_часть_1.rtf

    958213_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    958211_223_ЗК_Извещение_часть_2.rtf

    Протокол_4_2ч_223_ЗК_МСП_570_ИД_36923ГПБ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования для системы видеонаблюдения на физическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. (47 шт.)(Id36923)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805498Подведение итогов не позднее Закупка оборудования для системы видеонаблюдения на физическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. (47 шт.)(Id36923)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования для системы видеонаблюдения на физическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. (47 шт.)(Id36923)

    Начальная цена

    605 092,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, улица Ленинские горы, дом 1. стр 2. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    26.20.21.110

    Устройства запоминающие внутренние

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20.3

    Производство запоминающих устройств и прочих устройств хранения данных

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833763/name/600bba2b23d9e1.34938149

    23.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство запоминающих устройств и прочих устройств хранения данных"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 2"

    "Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения"

    Кол-во: 35.00000

    "Позиция 3"

    "Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 4"

    "Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения"

    Кол-во: 1.00000

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