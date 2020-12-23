Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка информационно-справочной системы «Техэксперт: Полный» для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Поставка информационно-справочной системы «Техэксперт: Полный» для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804864Дата и время окончания срока приема заявок Поставка информационно-справочной системы «Техэксперт: Полный» для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием. ХимкиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804864

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка информационно-справочной системы «Техэксперт: Полный» для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_котировок__открытый.docx

    Проект_договора___ПО_Техэксперт__закупка_104_2020.docx

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Юридический адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Почтовый адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Контактный телефон

    +7 985 451-77-28

    Факс

    +7 495 573-83-47

    Адрес электронной почты

    tender@npofakel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жестков Алексей Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка информационно-справочной системы «Техэксперт: Полный» для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 10:00 GMT +323.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804864Дата и время окончания срока приема заявок Поставка информационно-справочной системы «Техэксперт: Полный» для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием. Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 10:0023.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804864Дата и время вскрытия заявок Поставка информационно-справочной системы «Техэксперт: Полный» для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием. Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804864Подведение итогов не позднее Поставка информационно-справочной системы «Техэксперт: Полный» для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием. Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка информационно-справочной системы «Техэксперт: Полный» для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Начальная цена

    1 360 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МКБ Факел
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Адрес местонахождения

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Классификатор ОКПД2

    63.11.1

    Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов

    Классификатор ОКВЭД2

    63.11

    Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО КБ УБРИР
    Запрос предложений № ГП104722
    Тендер №2021/28 на аренду мобильного приложения курьера банка
    Тендер №2021/28 на аренду мобильного приложения курьера банка
    467706
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.04.2021 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить