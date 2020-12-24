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    Главная / Торги / Оборудование светотехническое

    Оборудование светотехническое

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:5924.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804848Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование светотехническоеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804848

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оборудование светотехническое

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    15.12.2020 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_Проект_договора_поставки_МИ_10_2020.docx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок_МИ_10_2020.docx

    Приложение_к_форме_1___КП__форма_1.1__10_2020.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП__форма_1.2__10_2020.docx

    Документация_МИ_СМСП_10_2020_Ред.5.docx

    Извещение_МИ_СМСП_10_2020_Ред.5.doc

    Приложение_2_Техническая_часть_по_МИ_10_2020_Ред.5.docx

    Итоговый_протокол_МИ___10_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-39-82

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zimina@gazpromgrm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зимина Татьяна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование светотехническое

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804848Подведение итогов не позднее Оборудование светотехническоеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование светотехническое

    Начальная цена

    1 949 529,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    27.40

    Оборудование электрическое осветительное

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/817656/name/5fe4a409317a44.20738819

    24.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 1234.00000

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