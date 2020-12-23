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Номер извещения
32009804962
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№156/11.12.20/ЗПЭ Разработка проекта «Техническое перевооружение узла нейтрализации установки по производству сульфата натрия под производство дезинфицирующих и моющих средств»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 15:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-74-98
Факс
+7 34763 9-63-34
Адрес электронной почты
08sua@salavathz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скорнякова Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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№156/11.12.20/ЗПЭ Разработка проекта "Техническое перевооружение узла нейтрализации установки по производству сульфата натрия под производство дезинфицирующих и моющих средств"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.12.202028.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804962Подведение итогов не позднее №156/11.12.20/ЗПЭ Разработка проекта "Техническое перевооружение узла нейтрализации установки по производству сульфата натрия под производство дезинфицирующих и моющих средств"Салават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№156/11.12.20/ЗПЭ Разработка проекта "Техническое перевооружение узла нейтрализации установки по производству сульфата натрия под производство дезинфицирующих и моющих средств"
Начальная цена
3 311 666,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
71.12.17.000
71.12.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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