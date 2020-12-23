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    Главная / Торги / №156/11.12.20/ЗПЭ Разработка проекта «Техническое перевооружение узла нейтрализации установки по производству сульфата натрия под производство дезинфицирующих и моющих средств»

    №156/11.12.20/ЗПЭ Разработка проекта «Техническое перевооружение узла нейтрализации установки по производству сульфата натрия под производство дезинфицирующих и моющих средств»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 08:3023.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804962Дата и время окончания срока приема заявок №156/11.12.20/ЗПЭ Разработка проекта "Техническое перевооружение узла нейтрализации установки по производству сульфата натрия под производство дезинфицирующих и моющих средств"СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009804962

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    №156/11.12.20/ЗПЭ Разработка проекта «Техническое перевооружение узла нейтрализации установки по производству сульфата натрия под производство дезинфицирующих и моющих средств»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 15:49

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке__156.11.12.20.ЗПЭ.docx

    Документация_о_закупке__156.11.12.ЗПЭ.zip

    Итоговый_протокол_на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Салаватский химический завод
    Все закупки и тендеры АО СХЗ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-74-98

    Факс

    +7 34763 9-63-34

    Адрес электронной почты

    08sua@salavathz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скорнякова Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    №156/11.12.20/ЗПЭ Разработка проекта "Техническое перевооружение узла нейтрализации установки по производству сульфата натрия под производство дезинфицирующих и моющих средств"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804962Подведение итогов не позднее №156/11.12.20/ЗПЭ Разработка проекта "Техническое перевооружение узла нейтрализации установки по производству сульфата натрия под производство дезинфицирующих и моющих средств"Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    №156/11.12.20/ЗПЭ Разработка проекта "Техническое перевооружение узла нейтрализации установки по производству сульфата натрия под производство дезинфицирующих и моющих средств"

    Начальная цена

    3 311 666,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СХЗ
    Все закупки и тендеры АО СХЗ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    71.12.17.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.12

    Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823838/name/5fec849d7e35d2.10478649

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности"

    Кол-во: 1.00000

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