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    Главная / Торги / Услуги по организации питания

    Услуги по организации питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804830Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по организации питания Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804830

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1/00193/АД2020/15122020

    Наименование закупки

    Услуги по организации питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 15:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_сроков_и_ДКО.rar

    Изменение_срок_и_новые_формы.rar

    Протокол_ЕИС_1_0193.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Контактный телефон

    +7 34949 1-20-38 доб. 457

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.g.voinova@achimdevelopment.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Войнова Анжелика Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по организации питания

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 08:0018.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804830Подведение итогов не позднее Услуги по организации питания Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по организации питания

    Начальная цена

    160 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ДКО

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДКОРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДКО
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Классификатор ОКПД2

    56.29.2

    Услуги столовых

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29.2

    Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831379/name/60081bf8456172.59834348

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях"

    Кол-во: 1

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