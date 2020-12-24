Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки автомобильных шин и колес в сборе (шины и диски) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009804927 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки автомобильных шин и колес в сборе (шины и диски) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

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