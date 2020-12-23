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Номер извещения
ГП036747
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Стекло жидкое натриевое ГОСТ 13078-81 пл. 1,49-1,51 г/см3 М 2,3-2,4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2106
Факс
Адрес электронной почты
Ekaterina.Romanovskaya@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романовская Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Стекло жидкое натриевое ГОСТ 13078-81 пл. 1,49-1,51 г/см3 М 2,3-2,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 10:00 GMT +323.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036747Дата и время окончания срока приема заявок Стекло жидкое натриевое ГОСТ 13078-81 пл. 1,49-1,51 г/см3 М 2,3-2,4Колпино
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 10:0023.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036747Дата и время вскрытия заявок Стекло жидкое натриевое ГОСТ 13078-81 пл. 1,49-1,51 г/см3 М 2,3-2,4Колпино
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 09:3011.01.2021 09:3011.01.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036747Подведение итогов не позднее Стекло жидкое натриевое ГОСТ 13078-81 пл. 1,49-1,51 г/см3 М 2,3-2,4Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стекло жидкое натриевое ГОСТ 13078-81 пл. 1,49-1,51 г/см3 М 2,3-2,4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
23
Документация лота
Кол-во: 18
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