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Номер извещения
32009804825
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение проектных работ и работ, необходимых для их исполнения, по объекту «Подключение социально-значимых объектов (школ, садиков и т. п.) к сетям водоотведения и водоснабжения, в т.ч.: Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021г. (СКС-1967)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 15:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23 доб. 7452
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аблякимов Рустем Энверович
Место рассмотрения предложений
Самара
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Проектные работ и работы, необходимые для их исполнения, по объекту«Подключение социально-значимых объектов (школ, садиков и т. п.) к сетям водоотведения, в т.ч.: Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.01.202127.01.2021 18:0027.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804825Подведение итогов не позднее Проектные работ и работы, необходимые для их исполнения, по объекту«Подключение социально-значимых объектов (школ, садиков и т. п.) к сетям водоотведения, в т.ч.: Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе»Самара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектные работ и работы, необходимые для их исполнения, по объекту«Подключение социально-значимых объектов (школ, садиков и т. п.) к сетям водоотведения, в т.ч.: Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе»
Начальная цена
634 400,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
41.10
41.10
Документация лота
Кол-во:
Проектные работы и работы, необходимые для их исполнения, по объекту «Подключение социально-значимых объектов (школ, садиков и т. п.) к сетям водоснабжения, в т.ч.: Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.01.202127.01.2021 18:0027.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804825Подведение итогов не позднее Проектные работы и работы, необходимые для их исполнения, по объекту «Подключение социально-значимых объектов (школ, садиков и т. п.) к сетям водоснабжения, в т.ч.: Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе»Самара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектные работы и работы, необходимые для их исполнения, по объекту «Подключение социально-значимых объектов (школ, садиков и т. п.) к сетям водоснабжения, в т.ч.: Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе»
Начальная цена
779 553,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
41.10
41.10
Документация лота
Кол-во:
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