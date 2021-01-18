Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку муфт и хомутов для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-1966)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009806881 Уникальный номер закупки Номер закупки СКС-1966 Наименование закупки Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку муфт и хомутов для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-1966) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы Юридический адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Почтовый адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Контактный телефон +7 846 334-76-23 доб. 7506 Факс +7 846 336-89-05 Адрес электронной почты eSkvortzova@samcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Скворцова Елена Владимировна Место рассмотрения предложений Самара Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

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