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Номер извещения
32009806881
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку муфт и хомутов для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-1966)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
16.12.2020 07:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23 доб. 7506
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
eSkvortzova@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скворцова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Муфты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.02.202102.02.2021 16:0002.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806881Подведение итогов не позднее МуфтыСамара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Муфты
Начальная цена
4 822 250,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
28.15.26
28
Документация лота
Кол-во: 105.0000
Кол-во: 70.0000
Кол-во: 8.0000
Кол-во: 125.0000
Кол-во: 26.0000
Кол-во: 4.0000
Кол-во: 20.0000
Кол-во: 91.0000
Кол-во: 2.0000
Кол-во: 42.0000
Кол-во: 4.0000
Кол-во: 14.0000
Кол-во: 6.0000
Хомуты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
02.02.202102.02.2021 16:0002.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806881Подведение итогов не позднее ХомутыСамара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хомуты
Начальная цена
2 137 057,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
25.94.1
25
Документация лота
Кол-во: 20.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 272.0000
Кол-во: 70.0000
Кол-во: 222.0000
Кол-во: 30.0000
Кол-во: 160.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 110.0000
Кол-во: 100.0000
Кол-во: 1.0000
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