Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку муфт и хомутов для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-1966)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку муфт и хомутов для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-1966)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 13:0018.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806881Дата и время окончания срока приема заявок ХомутыСамараПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009806881

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-1966

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку муфт и хомутов для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-1966)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 07:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__3968_от_04.02.2021_СКС_1966_1л.pdf

    СКС_1966_изм_24.12.20.7z

    Извещение_о_продлении_срока_приема_СКС_1966.pdf

    Извещение_об_изменении_ЗД_СКС_1966_24.12.20.pdf

    СКС_1966.7z

    СКС_1966_изм.7z

    Извещение_об_изменении_ЗД_СКС_1966.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23 доб. 7506

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    eSkvortzova@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скворцова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Муфты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.02.202102.02.2021 16:0002.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806881Подведение итогов не позднее МуфтыСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Муфты

    Начальная цена

    4 822 250,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    28.15.26

    Муфты и шарнирные соединения, включая универсальные шарниры

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/843544/name/601d0c494595b3.71265129

    05.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта универсальная ремонтно соединительная DN100 OD108 130"

    Кол-во: 105.0000

    "Позиция 2"

    "Муфта универсальная ремонтно соединительная DN200 OD218 244"

    Кол-во: 70.0000

    "Позиция 3"

    "Муфта универсальная ремонтно соединительная DN500 OD527 544"

    Кол-во: 8.0000

    "Позиция 4"

    "Муфта универсальная ремонтно соединительная DN150 OD158 184"

    Кол-во: 125.0000

    "Позиция 5"

    "Муфта универсальная ремонтно соединительная DN200 ОD218 244"

    Кол-во: 26.0000

    "Позиция 6"

    "Муфта универсальная ремонтно соединительная DN250 ОD266 295"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 7"

    "Муфта универсальная ремонтно соединительная DN125 OD134 155"

    Кол-во: 20.0000

    "Позиция 8"

    "Муфта универсальная ремонтно соединительная DN300 OD315 332"

    Кол-во: 91.0000

    "Позиция 9"

    "Муфта универсальная ремонтно соединительная DN700 ОD710 745"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 10"

    "Муфта универсальная ремонтно соединительная DN50 OD57 74"

    Кол-во: 42.0000

    "Позиция 11"

    "Муфта универсальная ремонтно соединительная DN400 ОD418,2 435,2"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 12"

    "Муфта универсальная ремонтно соединительная DN600 OD630 647"

    Кол-во: 14.0000

    "Позиция 13"

    "Муфта универсальная ремонтно соединительная DN900 ОD909 955"

    Кол-во: 6.0000

    Лот 2

    Хомуты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.02.202102.02.2021 16:0002.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806881Подведение итогов не позднее ХомутыСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хомуты

    Начальная цена

    2 137 057,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    25.94.1

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    25

    Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

    Документация лота

    Протокол отмены

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хомут-ремонтно-соединительный-ДУ250мм"

    Кол-во: 20.0000

    "Позиция 2"

    "Хомут-ремонтно-соединительный-ДУ400мм"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 3"

    "Хомут-ремонтно-соединительный-ДУ500мм"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 4"

    "Хомут-ремонтно-соединительный-ДУ50мм"

    Кол-во: 272.0000

    "Позиция 5"

    "Хомут-ремонтно-соединительный-ДУ80мм"

    Кол-во: 70.0000

    "Позиция 6"

    "Хомут-ремонтно-соединительный-ДУ100мм"

    Кол-во: 222.0000

    "Позиция 7"

    "Хомут-ремонтно-соединительный-ДУ125мм"

    Кол-во: 30.0000

    "Позиция 8"

    "Хомут-ремонтно-соединительный-ДУ150мм"

    Кол-во: 160.0000

    "Позиция 9"

    "Хомут-ремонтно-соединительный-ДУ600мм"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 10"

    "Хомут-ремонтно-соединительный-ДУ300мм"

    Кол-во: 110.0000

    "Позиция 11"

    "Хомут-ремонтно-соединительный-ДУ200мм"

    Кол-во: 100.0000

    "Позиция 12"

    "Хомут-ремонтный-нержавеющий-односторонний-(свертная-муфта)-Д700-L330"

    Кол-во: 1.0000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП012747
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    586993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:45(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Самарские коммунальные системы
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211047128
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку метизов и крепежа для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2366)
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку метизов и крепежа ...
    588354
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    2 333 461
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Маркетинговое исследование для СМСП № 32110995425
    656/27.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка метизов
    656/27.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка метизов
    581639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговое исследование для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    159 954
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП136366
    642/16.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка штифта
    642/16.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка штифта
    577693
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    19 597
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГЭХ Закупки
    Запрос предложений № ГП117063
    704/ТЭР - Метизная продукция и металлоизделия для нужд ТЭЦ-23 - филиал ПАО "Мосэнерго" для нужд ООО "ТЭР" (0.1119.МО.2021)
    704/ТЭР - Метизная продукция и металлоизделия для нужд ТЭЦ-23 - филиал ПАО "Мосэнерго" для...
    483892
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.05.2021 10:00(GMT+03:00)
    297 850
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить