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    Главная / Торги / Поставка вставок в печь стандарта «Атлас»

    Поставка вставок в печь стандарта «Атлас»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805304Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вставок в печь стандарта "Атлас" Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009805304

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка вставок в печь стандарта «Атлас»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 16:24

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_запрос_предложений_СМСП.docx

    Извещение_запрос_предложений_СМСП.docx

    ПКК_02.3_21_итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вставок в печь стандарта "Атлас"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805304Подведение итогов не позднее Поставка вставок в печь стандарта "Атлас" Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вставок в печь стандарта "Атлас"

    Начальная цена

    5 202 240,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    536 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - 141426, Московская обл., г. Химки, 1-й Северный проезд, владение 4, стр. 2; - 141720, Московская обл., г. Долгопрудный, микрорайон Павельцево, Новое шоссе, д. 36А, стр. 1; - 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит 100% оплату фактически поставленного Товара в рублях Российской Федерации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки на основании счета на оплату при наличии подписанной Сторонами товарной накладной или УПД.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    25

    Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832752/name/600991b33c7cb3.90419098

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования"

    Кол-во: 536.00000

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