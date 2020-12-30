Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит 100% оплату фактически поставленного Товара в рублях Российской Федерации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки на основании счета на оплату при наличии подписанной Сторонами товарной накладной или УПД.