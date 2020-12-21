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    Главная / Торги / Выполнение работ по Реконструкции мансардного этажа 1,2,3 этажного нежилого здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Совесткая, 51а, лит.Е, инв.№ 101009065

    Выполнение работ по Реконструкции мансардного этажа 1,2,3 этажного нежилого здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Совесткая, 51а, лит.Е, инв.№ 101009065

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 06:2921.12.2020 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804771Дата и время окончания срока приема заявок Работа по реконструкции административного зданияПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804771

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по Реконструкции мансардного этажа 1,2,3 этажного нежилого здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Совесткая, 51а, лит.Е, инв.№ 101009065

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    15.12.2020 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__168_2020_МИ.docx

    Извещение_168_2020_МИ.doc

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Приложение_2___Техническая_часть.zip

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Протокол_рассмотрения_и_подведения_итогов_168_2020_МИ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работа по реконструкции административного здания

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202021.12.2020 14:0021.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804771Подведение итогов не позднее Работа по реконструкции административного зданияПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работа по реконструкции административного здания

    Начальная цена

    2 427 348,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/814042/name/5fe1948ec80158.45042554

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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