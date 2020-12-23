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    Главная / Торги / Отбор организации на поставку средств электрохимической защиты для нужд Филиалов АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Отбор организации на поставку средств электрохимической защиты для нужд Филиалов АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 06:5923.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Средства электрохимической защиты Оренбург,ул. Краснознаменная 39Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804789

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    466-т/2020

    Наименование закупки

    Отбор организации на поставку средств электрохимической защиты для нужд Филиалов АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 15:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    03_Коммерческое_предложение__Форма_3_.xlsx

    04_Техническое_задание_КО.xlsx.xlsx

    05_Проект_договора_поставки_товаров__единовременная_поставка_.doc

    02_Документация.docx

    01_Извещение_КО.pdf

    Итоговый_протокол_КО__466_т.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-50

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011105@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бунина Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург,ул. Краснознаменная 39

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Средства электрохимической защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804789Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Средства электрохимической защиты Оренбург,ул. Краснознаменная 39

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Средства электрохимической защиты

    Начальная цена

    10 768 725,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90.9

    Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818947/name/5fe5d24d34b773.89733570

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 1425.00000

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