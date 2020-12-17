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    Главная / Торги / Модернизация газоперекачивающих агрегатов ГПА-1.1.,1.2

    Модернизация газоперекачивающих агрегатов ГПА-1.1.,1.2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 16:0017.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036742Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация газоперекачивающих агрегатов ГПА-1.1.,1.2Пуровский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036742

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Модернизация газоперекачивающих агрегатов ГПА-1.1.,1.2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2020_12_15_Исх3046_Объявление_открытого_конкурса.pdf

    Прил.1_Технические_требования__приложения_.rar

    Прил.2_Анкета.docx

    Прил.3_Перечень_документов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Тернефтегаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз

    Юридический адрес

    629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а

    Контактный телефон

    +7 34997 4-73-16 доб. 89220926871

    Факс

    +7 34997 4-73-22

    Адрес электронной почты

    NGoryaev@tng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горяев Никита Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Пуровский район

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Модернизация газоперекачивающих агрегатов ГПА-1.1.,1.2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2020 16:00 GMT +317.12.2020 16:0017.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036742Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация газоперекачивающих агрегатов ГПА-1.1.,1.2Пуровский район

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2020 08:0018.12.2020 08:0018.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036742Дата и время вскрытия заявок Модернизация газоперекачивающих агрегатов ГПА-1.1.,1.2Пуровский район

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2020 16:0018.12.2020 16:0018.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036742Подведение итогов не позднее Модернизация газоперекачивающих агрегатов ГПА-1.1.,1.2Пуровский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.12.202018.12.2020 16:0018.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036742Подведение итогов не позднее Модернизация газоперекачивающих агрегатов ГПА-1.1.,1.2Пуровский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модернизация газоперекачивающих агрегатов ГПА-1.1.,1.2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническими требованиями

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническими требованиямиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническими требованиями
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Тернефтегаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Тернефтегаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз

    Адрес местонахождения

    629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2

    629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а

    Классификатор ОКПД2

    28.13.3

    Части насосов и компрессоров

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Перечень документов

    15.12.2020

    Объявление

    15.12.2020

    Технические требования

    15.12.2020

    Анкета

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектующие изделия к газоперекачивающим агрегатам"

    Кол-во: 1

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