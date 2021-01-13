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Номер извещения
32009804719
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова () (223.ЗК.1562; Id26752)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
15.12.2020 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УМ Р З
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id26752)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.01.202121.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804719Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id26752)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id26752)
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Извещением о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Москва, в соответствии с ТЗ. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке. Начальная (максимальная) цена договора/ (НМЦД): 300000 руб. (триста тысяч рублей 00 копеек). Закупка, при которой невозможно определить объем: да. Суммы цен единиц товара, работы, услуги (сумма единичных расценок): 280117.22Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
28.99.40.110
28.99.1
Документация лота
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