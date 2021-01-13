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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова () (223.ЗК.1562; Id26752)

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова () (223.ЗК.1562; Id26752)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804719Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id26752)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804719

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    26752

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова () (223.ЗК.1562; Id26752)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    15.12.2020 15:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_956941_35448_ТЗ_ТО_орг_техн_V3_готово.docx

    958170_223_ЗК_Извещение_часть_2.rtf

    958172_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    958169_223_ЗК_Извещение_часть_1.rtf

    958171_проект_договора_на_оказание_услуг_223.rtf

    Протокол_4_2ч_223_ЗК_1562_ИД_26752ГПБ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id26752)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804719Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id26752)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id26752)

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, в соответствии с ТЗ. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке. Начальная (максимальная) цена договора/ (НМЦД): 300000 руб. (триста тысяч рублей 00 копеек). Закупка, при которой невозможно определить объем: да. Суммы цен единиц товара, работы, услуги (сумма единичных расценок): 280117.22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    28.99.40.110

    Комплектующие (запасные части) печатного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99.1

    Производство переплетного, наборного, включая фотонаборные машины, печатного оборудования и его составных частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833764/name/600bbbc7d92050.45891853

    23.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники (диагностика)"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Рычаг подъемной пластины"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "HP LaserJet M134a/ Pro M132nw (печь в сборе)"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "HP LaserJet M134a/ Pro M132nw (ролик захвата)"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Главный двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "HP LaserJet M134a/ Pro M132nw (тормозная площадка)"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "HP LaserJet M134a/ Pro M132nw (шлейф)"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "HP LaserJet M134a/ Pro M132nw Ролик захвата бумаги ADF (с шестерней на оси Gear 16T)"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники (сложный ремонт)"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники (средний ремонт)"

    Кол-во:

    "Позиция 11"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники (мелкий ремонт)"

    Кол-во:

    "Позиция 12"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Ролик захвата"

    Кол-во:

    "Позиция 13"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Ролик захвата"

    Кол-во:

    "Позиция 14"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s)Направляющая картриджа, правая"

    Кол-во:

    "Позиция 15"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Рычаг крышки картриджа"

    Кол-во:

    "Позиция 16"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Датчик наличия картриджа "Toner Sensor""

    Кол-во:

    "Позиция 17"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Рычаг печки левый"

    Кол-во:

    "Позиция 18"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Рычаг печки правый"

    Кол-во:

    "Позиция 19"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Направляющая картриджа, левая"

    Кол-во:

    "Позиция 20"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Лоток выходной"

    Кол-во:

    "Позиция 21"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Термопленка"

    Кол-во:

    "Позиция 22"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Тормозная площадка"

    Кол-во:

    "Позиция 23"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Шестерня (муфта узла подачи в сборе)"

    Кол-во:

    "Позиция 24"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Pолик протяжки бумаги"

    Кол-во:

    "Позиция 25"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники (профилактика)"

    Кол-во:

    "Позиция 26"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Комплект подшипников резинового вала"

    Кол-во:

    "Позиция 27"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Печь в сборе"

    Кол-во:

    "Позиция 28"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Блок сканера (лазер)"

    Кол-во:

    "Позиция 29"

    "HP LaserJet Pro M1132/P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s) Плата мотора (базовая модель)"

    Кол-во:

    "Позиция 30"

    "HP LaserJet Pro MFP M125ra (Мотор редуктора сканера)"

    Кол-во:

    "Позиция 31"

    "HP LaserJet Pro MFP M125ra Панель управления"

    Кол-во:

    "Позиция 32"

    "HP LaserJet Pro MFP M125ra Сканирующая линейка ADF"

    Кол-во:

    "Позиция 33"

    "HP LaserJet Pro MFP M125ra Тормозная площадка"

    Кол-во:

    "Позиция 34"

    "HP LaserJet Pro MFP M125ra Ролик захвата"

    Кол-во:

    "Позиция 35"

    "HP LaserJet Pro MFP M125ra Печь в сборе"

    Кол-во:

    "Позиция 36"

    "HP LaserJet Pro MFP M125ra Плата форматирования"

    Кол-во:

    "Позиция 37"

    "HP LaserJet Pro MFP M125ra ADF в сборе"

    Кол-во:

    "Позиция 38"

    "Kyocera ECOSYS M2030dn/ M2040dn/ M2540dn/ M5521cdw/ P2335dn (Тормозная площадка FS-2020D, 3920DN, 4020DN, FS-1120D, 1320D, ECOSYS P2035D, P2135D, TASKalfa-3051ci, 3551ci, 4551ci, 5551ci)"

    Кол-во:

    "Позиция 39"

    "Kyocera ECOSYS M2030dn/ M2040dn/ M2540dn/ M5521cdw/ P2335dn (Ремень каретки сканера M3040dn, M3540idn, M2035dn, P2040dn, M2040dn,M2735dw, FS-1028MFP)"

    Кол-во:

    "Позиция 40"

    "Kyocera ECOSYS M2030dn/ M2040dn/ M2540dn/ M5521cdw/ P2335dn (Ролик подачи бумаги M2030dn, M2035dn, M2530dn, M2535dn, FS-1028MFP, FS-1120D, 1320D, P2035D, P2135D, FS-1128MFP)"

    Кол-во:

    "Позиция 41"

    "Kyocera ECOSYS M2030dn/ M2040dn/ M2540dn/ M5521cdw/ P2335dn (Пластина регистрации M2030dn, M2530dn, FS-1120D, 1320D, P2035D, P2135D)"

    Кол-во:

    "Позиция 42"

    "Kyocera ECOSYS M2030dn/ M2040dn/ M2540dn/ M5521cdw/ P2335dn (Ролик подачи бумаги из кассеты FS-1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1100, 1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, M2030dn, 1370DN, 2000D, 3900DN, 4000DN, 2020D, 3920DN, 4020DN, )"

    Кол-во:

    "Позиция 43"

    "Kyocera ECOSYS M2030dn/ M2040dn/ M2540dn/ M5521cdw/ P2335dn (Ролик захвата бумаги из кассеты FS-1024MFP, 1124MFP, 1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1100, 1300D, 1110, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN, 2000D, 3900DN, 4000DN, )"

    Кол-во:

    "Позиция 44"

    "Kyocera ECOSYS M2030dn/ M2040dn/ M2540dn/ M5521cdw/ P2335dn (Печь в сборе FK-171 ECOSYS M2030DN/PN, M2030DN, M2530DN, M2035DN, M2535DN, P2035d, P2135d)"

    Кол-во:

    "Позиция 45"

    "Kyocera ECOSYS M2030dn/ M2040dn/ M2540dn/ M5521cdw/ P2335dn (Ремкомплект MK-1130 FS-1030MFP, 1130MFP, ECOSYS M2030DN/PN, M2030DN, M2530DN)"

    Кол-во:

    "Позиция 46"

    "Kyocera ECOSYS M2030dn/ M2040dn/ M2540dn/ M5521cdw/ P2335dn (Ремонтный комплект MK-1150 (рес. 100 000 отп.) ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dw/M2040dn/M2540dn/ M2640idw)"

    Кол-во:

    "Позиция 47"

    "Kyocera ECOSYS M2030dn/ M2040dn/ M2540dn/ M5521cdw/ P2335dn (Блок проявки P2040dn,P2040dw,P2235dn, P2235dw,M2040dn,M2540dn, M2540dw,M2135dn,M2635dn,M2635dw, M2640idw,M2735dw)"

    Кол-во:

    "Позиция 48"

    "Kyocera ECOSYS M2030dn/ M2040dn/ M2540dn/ M5521cdw/ P2335dn (Ремень каретки сканера M3040dn, M3540idn, M2035dn, P2040dn, M2040dn, M2735dw, FS-1028MFP)"

    Кол-во:

    "Позиция 49"

    "Kyocera ECOSYS M2030dn/ M2040dn/ M2540dn/ M5521cdw/ P2335dn (Печь в сборе FK-5230 P5021, P5026,M5521,M5526)"

    Кол-во:

    "Позиция 50"

    "Ricoh DSm620d (Пружина вала регистрации)"

    Кол-во:

    "Позиция 51"

    "Ricoh DSm620d Ролик захвата ручной подачи"

    Кол-во:

    "Позиция 52"

    "Ricoh DSm620d Площадка отделения из кассеты (тормозная площадка)"

    Кол-во:

    "Позиция 53"

    "Ricoh DSm620d Ролик захвата бумаги из кассеты"

    Кол-во:

    "Позиция 54"

    "Ricoh DSm620d Узел термозакрепления в сборе"

    Кол-во:

    "Позиция 55"

    "Samsung SCX-3400 Площадка отделения в сборе (торм.)"

    Кол-во:

    "Позиция 56"

    "Samsung SCX-3400 Узел захвата в сборе"

    Кол-во:

    "Позиция 57"

    "Samsung SCX-3400 Главный двигатель (мотор)"

    Кол-во:

    "Позиция 58"

    "Samsung SCX-3400 Узел термозакрепления в сборе"

    Кол-во:

    "Позиция 59"

    "Samsung SCX-3400 Плата панели управления"

    Кол-во:

    "Позиция 60"

    "Samsung SCX-3400 Главная плата (форматтер)"

    Кол-во:

    "Позиция 61"

    "Samsung SL-M2070 Площадка отделения в сборе (торм.)"

    Кол-во:

    "Позиция 62"

    "Samsung SL-M2070 Узел захвата в сборе"

    Кол-во:

    "Позиция 63"

    "Samsung SL-M2070 Узел термозакрепления в сборе"

    Кол-во:

    "Позиция 64"

    "Samsung SCX-3205 Блок лазера в сборе"

    Кол-во:

    "Позиция 65"

    "Samsung SCX-3205 Плата питания"

    Кол-во:

    "Позиция 66"

    "Samsung SCX-3205 Узел термозакрепления в сборе"

    Кол-во:

    "Позиция 67"

    "Samsung SCX-3205 Ролик захвата в сборе с осью"

    Кол-во:

    "Позиция 68"

    "Samsung SCX-3205 Площадка отделения (торм.) в сборе"

    Кол-во:

    "Позиция 69"

    "Картридж Canon F158200"

    Кол-во:

    "Позиция 70"

    "Картридж HP LaserJet M134a"

    Кол-во:

    "Позиция 71"

    "Картридж HP LaserJet Pro M132nw"

    Кол-во:

    "Позиция 72"

    "Картридж HP LaserJet Pro M1132"

    Кол-во:

    "Позиция 73"

    "Картридж HP LaserJet Pro MFP M125ra"

    Кол-во:

    "Позиция 74"

    "Картридж HP LaserJet Pro P1102 (и производные от 1102, т.е. 1102s)"

    Кол-во:

    "Позиция 75"

    "Картридж Kyocera ECOSYS M2030dn"

    Кол-во:

    "Позиция 76"

    "Картридж Kyocera ECOSYS M2040dn"

    Кол-во:

    "Позиция 77"

    "Картридж Kyocera ECOSYS M2540dn"

    Кол-во:

    "Позиция 78"

    "Картридж Kyocera ECOSYS M5521cdw"

    Кол-во:

    "Позиция 79"

    "Картридж Kyocera P2335dn"

    Кол-во:

    "Позиция 80"

    "Картридж Ricoh DSm620d"

    Кол-во:

    "Позиция 81"

    "Картридж Samsung SCX-3400"

    Кол-во:

    "Позиция 82"

    "Картридж Samsung SL-M2070"

    Кол-во:

    "Позиция 83"

    "Картридж Samsung SCX-3205"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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