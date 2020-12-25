Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020

    Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036740Дата и время окончания срока приема заявок Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020БалашихаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036740

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 15:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036740_second_parts_protocol.rtf

    ТТ_99_2020_поршневой_насос_СХ.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    n.anisimova50@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Анисимова Надежда Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 08:00 GMT +325.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036740Дата и время окончания срока приема заявок Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 08:0025.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036740Дата и время вскрытия заявок Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 09:3025.01.2021 09:3025.01.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036740Подведение итогов не позднее Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 09:3025.01.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036740Подведение итогов не позднее Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТТ99-2020

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    адрес склада - Московская область, г. БалашихаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    приоритет 100% постоплата доставка на склад силами и за счет средств поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    28.13.13.000

    Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей

    28.13.26.000

    Компрессоры поршневые объемные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/848505/name/602635dec74889.33312132

    12.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "насос по ТТ99"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237253
    19/20.01.22/ИНВ/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию легковых автомобилей Toyota Camry, г. Москва
    19/20.01.22/ИНВ/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию легковых автомобилей Toyota...
    593907
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    250 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП237251
    Поставка вентилей к Остановочному комплексу 2022
    Поставка вентилей к Остановочному комплексу 2022
    593905
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Конкурентный отбор № 32211055988
    Поставка котлов газовых
    Поставка котлов газовых
    589762
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    1 416 727
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП237248
    Проведение технического обслуживания антенно-мачтовых сооружений
    Проведение технического обслуживания антенно-мачтовых сооружений
    593902
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
    Запрос предложений № ГП237247
    оказание услуг строительство водозаборных скважин для технического водоснабжения эксплуатационных скважин ООО «КАТойл-Дриллинг» на месторождениях Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз
    оказание услуг строительство водозаборных скважин для технического водоснабжения ...
    593894
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК
    Попозиционная № ГП237246
    продажа НВО
    продажа НВО
    593901
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.05.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП213239
    Металлоконструкции ЛОТ49 (Переходные мостики, лестницы Севастополь)
    Металлоконструкции ЛОТ49 (Переходные мостики, лестницы Севастополь)
    587068
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Запрос предложений № 32211082653
    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
    593900
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    501 605
    Лоты:
    1
    Регион:
    Чувашская республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить