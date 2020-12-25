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Номер извещения
ГП036740
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
n.anisimova50@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Анисимова Надежда Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 08:00 GMT +325.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036740Дата и время окончания срока приема заявок Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 08:0025.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036740Дата и время вскрытия заявок Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020Балашиха
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 09:3025.01.2021 09:3025.01.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036740Подведение итогов не позднее Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка поршневого насоса для проекта ТАНЭКО (система хранения) по ТТ - 99 -2020
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТТ99-2020
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
адрес склада - Московская область, г. БалашихаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
28.13.13.000
28.13.26.000
Документация лота
Кол-во:
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