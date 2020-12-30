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    Главная / Торги / Оказание услуг по оценке объектов оценки

    Оказание услуг по оценке объектов оценки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 09:5930.12.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805355Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке объектов оценки Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009805355

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    080/20/15.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по оценке объектов оценки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 16:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.rar

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Почтовый адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Контактный телефон

    +7 812 609-59-51

    Факс

    +7 812 609-52-10

    Адрес электронной почты

    U2900007@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукушкин Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по оценке объектов оценки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805355Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке объектов оценки Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по оценке объектов оценки

    Начальная цена

    24 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Классификатор ОКПД2

    74.90.12

    Услуги брокерские коммерческие и услуги по оценке, кроме относящихся к недвижимости и страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90.22

    Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828191/name/6001568dcc2d39.46013403

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия)"

    Кол-во: 1.00000

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