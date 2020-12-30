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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009805355
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по оценке объектов оценки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
15.12.2020 16:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24
Контактный телефон
+7 812 609-59-51
Факс
+7 812 609-52-10
Адрес электронной почты
U2900007@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукушкин Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оценке объектов оценки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оценке объектов оценки
Начальная цена
24 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24
74.90.12
74.90.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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