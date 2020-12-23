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    Главная / Торги / Стропы

    Стропы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036782Дата и время окончания срока приема заявок Стропыг. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036782

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    946

    Наименование закупки

    Стропы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 17:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Извещение о проведении закупки.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный.doc

    ГП036782_протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-26

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стаханова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Стропы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 11:00 GMT +323.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036782Дата и время окончания срока приема заявок Стропыг. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 15:0015.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036782Подведение итогов не позднее Стропыг. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036782Подведение итогов не позднее Стропыг. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стропы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827027/name/5fffe3ef714212.39599653

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СТРОП; УСК1-33,0/15000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "СТРОП; УСК1-0,5/3000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "СТРОП; УСК1-1,0/11000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "СТРОП .; УСК1-0,5/4000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "СТРОП; УСК1-1,0/5000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "СТРОП; УСК1-3.2/7000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "СТРОП; УСК1-5,0/7000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "СТРОП .; УСК1-2,0/6000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "СТРОП; УСК1-1,0/8000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "СТРОП .; УСК1-3.2/6000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "СТРОП; УСК1-10,0/14000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "СТРОП .; УСК1-2,0/5000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "СТРОП; УСК1-0,5/5000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "СТРОП; УСК1-3.2/8000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "СТРОП; УСК1-1,0/7000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "СТРОП .; УСК1-1,6/6000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "СТРОП; УСЦ 2,2/4000 ; (цепной кольцевой)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "СТРОП; УСК1-0,63/11000; ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "СТРОП; УСК1-5,0/8000 ; ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "СТРОП; УСК1-25,0/15000 ; ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "СТРОП; УСК1-1,0/10000 ; ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "СТРОП; УСК1-0,63/5000 ; ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "СТРОП; УСК1-0,63/4000 ; ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "СТРОП; УСК1-1,6/5000; ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "СТРОП; УСК1-1,0/6000 ; ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "СТРОП КОМБИНИРОВАНН.; 5,0-6000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "СТРОП; УСК1-1,0/4000; ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "СТРОП; 1СК-0,5/2000; ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 16

    "Позиция 29"

    "СТРОП; 1СК-2,0/3000; ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "СТРОП; УСК1-1,6/4000; ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "СТРОП .; УСК1-10,0/6000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "СТРОП .; УСК1-0,63/6000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "СТРОП .; УСК1-0,63/3000"

    Кол-во: 10

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