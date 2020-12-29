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    Главная / Торги / «Закупка видеоэндоскопа».

    «Закупка видеоэндоскопа».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036736Дата и время окончания срока приема заявок «Закупка видеоэндоскопа».СургутПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036736

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Закупка видеоэндоскопа».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 28-55-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Zarubina@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зарубина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Закупка видеоэндоскопа».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 16:00 GMT +329.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036736Дата и время окончания срока приема заявок «Закупка видеоэндоскопа».Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 16:0029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036736Дата и время вскрытия заявок «Закупка видеоэндоскопа».Сургут

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 16:0014.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036736Подведение итогов не позднее «Закупка видеоэндоскопа».Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036736Подведение итогов не позднее «Закупка видеоэндоскопа».Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Закупка видеоэндоскопа».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Уведомление

    15.12.2020

    Техническое задание

    15.12.2020

    Анкета контрагента

    15.12.2020

    Декларация участника закупи

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Закупка видеоэндоскопа»."

    Кол-во:

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