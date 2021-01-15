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Наименование процедуры
Продажа прицепных ленточных транспортеров
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.
Номер извещения
ГП036752
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Предмет договора
Продажа прицепного ленточного транспортера КЛП 3,6 инв.№000000124
Начальная цена
67663.2
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 15:45 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
КЛП 3,6 инв.№000000124, 2001 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 766-87-61
Адрес электронной почты
id.molchanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8
Контактное лицо продавца/инициатора
Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)
Адрес эл. почты продавца/инициатора
id.molchanov@svo.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 495 578-46-46 доб. 25044
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа прицепных ленточных транспортеров
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.
Номер извещения
ГП036752
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Предмет договора
Продажа прицепного ленточного транспортера КЛП 3,6 инв.№000000133
Начальная цена
67663.2
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 15:45 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
КЛП 3,6 инв.№000000133, 2003 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 766-87-61
Адрес электронной почты
id.molchanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8
Контактное лицо продавца/инициатора
Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)
Адрес эл. почты продавца/инициатора
id.molchanov@svo.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 495 578-46-46 доб. 25044
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа прицепных ленточных транспортеров
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.
Номер извещения
ГП036752
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Предмет договора
Продажа прицепного ленточного транспортера КЛП 3,6 инв.№000000122
Начальная цена
65880.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 15:45 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
КЛП 3,6 инв.№000000122, 2001 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 766-87-61
Адрес электронной почты
id.molchanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8
Контактное лицо продавца/инициатора
Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)
Адрес эл. почты продавца/инициатора
id.molchanov@svo.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 495 578-46-46 доб. 25044
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа прицепных ленточных транспортеров
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.
Номер извещения
ГП036752
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Предмет договора
Продажа прицепного ленточного транспортера КЛП 3,6 инв.№000000135
Начальная цена
65880.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 15:45 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
КЛП 3,6 инв.№000000135, 2003 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 766-87-61
Адрес электронной почты
id.molchanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8
Контактное лицо продавца/инициатора
Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)
Адрес эл. почты продавца/инициатора
id.molchanov@svo.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 495 578-46-46 доб. 25044
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа прицепных ленточных транспортеров
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.
Номер извещения
ГП036752
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Предмет договора
Продажа прицепного ленточного транспортера КЛП 3,6 инв.№000000134
Начальная цена
65880.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 15:45 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
КЛП 3,6 инв.№000000134, 2003 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 766-87-61
Адрес электронной почты
id.molchanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8
Контактное лицо продавца/инициатора
Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)
Адрес эл. почты продавца/инициатора
id.molchanov@svo.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 495 578-46-46 доб. 25044
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа прицепных ленточных транспортеров
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.
Номер извещения
ГП036752
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Предмет договора
Продажа прицепного ленточного транспортера DENGE SBC-3500 инв.№000000193
Начальная цена
119403.6
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 15:45 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
DENGE SBC-3500 инв.№000000193, 2008 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 766-87-61
Адрес электронной почты
id.molchanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8
Контактное лицо продавца/инициатора
Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)
Адрес эл. почты продавца/инициатора
id.molchanov@svo.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 495 578-46-46 доб. 25044
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа прицепных ленточных транспортеров
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.
Номер извещения
ГП036752
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Предмет договора
Продажа прицепного ленточного транспортера DENGE SBC-3500 инв.№000000194
Начальная цена
119403.6
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 15:45 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
DENGE SBC-3500 инв.№000000194, 2008 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 766-87-61
Адрес электронной почты
id.molchanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8
Контактное лицо продавца/инициатора
Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)
Адрес эл. почты продавца/инициатора
id.molchanov@svo.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 495 578-46-46 доб. 25044
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа прицепных ленточных транспортеров
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.
Номер извещения
ГП036752
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Предмет договора
Продажа прицепного ленточного транспортера DENGE SBC-3500 инв.№000000195
Начальная цена
119403.6
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 15:45 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
DENGE SBC-3500 инв.№000000195, 2008 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 766-87-61
Адрес электронной почты
id.molchanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8
Контактное лицо продавца/инициатора
Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)
Адрес эл. почты продавца/инициатора
id.molchanov@svo.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 495 578-46-46 доб. 25044
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа прицепных ленточных транспортеров
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.
Номер извещения
ГП036752
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Предмет договора
Продажа прицепного ленточного транспортера DENGE SBC-3500 инв.№000000196
Начальная цена
119403.6
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 15:45 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
DENGE SBC-3500 инв.№000000196, 2008 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 766-87-61
Адрес электронной почты
id.molchanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8
Контактное лицо продавца/инициатора
Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)
Адрес эл. почты продавца/инициатора
id.molchanov@svo.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 495 578-46-46 доб. 25044
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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