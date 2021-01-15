Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Продажа прицепных ленточных транспортеров

    Продажа прицепных ленточных транспортеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036752Дата и время окончания срока приема заявок Продажа прицепного ленточного транспортера КЛП 3,6 инв.№000000124141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8Печать
    Поделиться
    Лот 1
    Лот 2
    Лот 3
    Лот 4
    Лот 5
    Лот 6
    Лот 7
    Лот 8
    Лот 9

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа прицепных ленточных транспортеров

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

    Номер извещения

    ГП036752

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Предмет договора

    Продажа прицепного ленточного транспортера КЛП 3,6 инв.№000000124

    Начальная цена

    67663.2

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 15:45 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    12.rtf

    11.rtf

    13.rtf

    14.rtf

    15.rtf

    16.rtf

    17.rtf

    18.rtf

    19.rtf

    Прайс_лист_ленточные_транспортеры.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    КЛП 3,6 инв.№000000124, 2001 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 766-87-61

    Адрес электронной почты

    id.molchanov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    id.molchanov@svo.aero

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 578-46-46 доб. 25044

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа прицепных ленточных транспортеров

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

    Номер извещения

    ГП036752

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Предмет договора

    Продажа прицепного ленточного транспортера КЛП 3,6 инв.№000000133

    Начальная цена

    67663.2

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 15:45 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    12.rtf

    11.rtf

    13.rtf

    14.rtf

    15.rtf

    16.rtf

    17.rtf

    18.rtf

    19.rtf

    Прайс_лист_ленточные_транспортеры.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    КЛП 3,6 инв.№000000133, 2003 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 766-87-61

    Адрес электронной почты

    id.molchanov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    id.molchanov@svo.aero

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 578-46-46 доб. 25044

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа прицепных ленточных транспортеров

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

    Номер извещения

    ГП036752

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Предмет договора

    Продажа прицепного ленточного транспортера КЛП 3,6 инв.№000000122

    Начальная цена

    65880.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 15:45 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    12.rtf

    11.rtf

    13.rtf

    14.rtf

    15.rtf

    16.rtf

    17.rtf

    18.rtf

    19.rtf

    Прайс_лист_ленточные_транспортеры.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    КЛП 3,6 инв.№000000122, 2001 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 766-87-61

    Адрес электронной почты

    id.molchanov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    id.molchanov@svo.aero

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 578-46-46 доб. 25044

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа прицепных ленточных транспортеров

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

    Номер извещения

    ГП036752

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Предмет договора

    Продажа прицепного ленточного транспортера КЛП 3,6 инв.№000000135

    Начальная цена

    65880.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 15:45 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    12.rtf

    11.rtf

    13.rtf

    14.rtf

    15.rtf

    16.rtf

    17.rtf

    18.rtf

    19.rtf

    Прайс_лист_ленточные_транспортеры.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    КЛП 3,6 инв.№000000135, 2003 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 766-87-61

    Адрес электронной почты

    id.molchanov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    id.molchanov@svo.aero

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 578-46-46 доб. 25044

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа прицепных ленточных транспортеров

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

    Номер извещения

    ГП036752

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Предмет договора

    Продажа прицепного ленточного транспортера КЛП 3,6 инв.№000000134

    Начальная цена

    65880.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 15:45 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    12.rtf

    11.rtf

    13.rtf

    14.rtf

    15.rtf

    16.rtf

    17.rtf

    18.rtf

    19.rtf

    Прайс_лист_ленточные_транспортеры.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    КЛП 3,6 инв.№000000134, 2003 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 766-87-61

    Адрес электронной почты

    id.molchanov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    id.molchanov@svo.aero

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 578-46-46 доб. 25044

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа прицепных ленточных транспортеров

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

    Номер извещения

    ГП036752

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Предмет договора

    Продажа прицепного ленточного транспортера DENGE SBC-3500 инв.№000000193

    Начальная цена

    119403.6

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 15:45 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    12.rtf

    11.rtf

    13.rtf

    14.rtf

    15.rtf

    16.rtf

    17.rtf

    18.rtf

    19.rtf

    Прайс_лист_ленточные_транспортеры.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    DENGE SBC-3500 инв.№000000193, 2008 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 766-87-61

    Адрес электронной почты

    id.molchanov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    id.molchanov@svo.aero

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 578-46-46 доб. 25044

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа прицепных ленточных транспортеров

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

    Номер извещения

    ГП036752

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Предмет договора

    Продажа прицепного ленточного транспортера DENGE SBC-3500 инв.№000000194

    Начальная цена

    119403.6

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 15:45 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    12.rtf

    11.rtf

    13.rtf

    14.rtf

    15.rtf

    16.rtf

    17.rtf

    18.rtf

    19.rtf

    Прайс_лист_ленточные_транспортеры.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    DENGE SBC-3500 инв.№000000194, 2008 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 766-87-61

    Адрес электронной почты

    id.molchanov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    id.molchanov@svo.aero

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 578-46-46 доб. 25044

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа прицепных ленточных транспортеров

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

    Номер извещения

    ГП036752

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Предмет договора

    Продажа прицепного ленточного транспортера DENGE SBC-3500 инв.№000000195

    Начальная цена

    119403.6

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 15:45 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    12.rtf

    11.rtf

    13.rtf

    14.rtf

    15.rtf

    16.rtf

    17.rtf

    18.rtf

    19.rtf

    Прайс_лист_ленточные_транспортеры.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    DENGE SBC-3500 инв.№000000195, 2008 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 766-87-61

    Адрес электронной почты

    id.molchanov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    id.molchanov@svo.aero

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 578-46-46 доб. 25044

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа прицепных ленточных транспортеров

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

    Номер извещения

    ГП036752

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Предмет договора

    Продажа прицепного ленточного транспортера DENGE SBC-3500 инв.№000000196

    Начальная цена

    119403.6

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 15:45 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    12.rtf

    11.rtf

    13.rtf

    14.rtf

    15.rtf

    16.rtf

    17.rtf

    18.rtf

    19.rtf

    Прайс_лист_ленточные_транспортеры.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    DENGE SBC-3500 инв.№000000196, 2008 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 766-87-61

    Адрес электронной почты

    id.molchanov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    id.molchanov@svo.aero

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 578-46-46 доб. 25044

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237118
    Публичное предложение на право заключения договора купли-продажи имущества проводится на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ по комбинированной схеме, сначала на поэтапное понижение начальной цены до установленной минимальной цены, а затем при наличии предложений участников – на повышение цены реализации: Струг-снегоочиститель СС-3. Продавец имущества: ООО «Газпром нефтехим Салават»
    Публичное предложение на право заключения договора купли-продажи имущества проводится на...
    593363
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    01.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 096 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 13:36
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 10:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237055
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083602401009. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593213
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 597 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:08
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237052
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083604901016. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593210
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 396 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:06
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237051
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083603201030. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593206
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 597 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:03
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237049
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Авиадвигатель Д-36 серии 1№708036381А029 Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: ...
    593205
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 396 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:01
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237046
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Авиадвигатель Д-36 серии 1№708036101А001. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593199
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 597 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:57
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237040
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: ВСУ ТА-6В №08206В002, инвентарный номер 192253. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: ВСУ...
    593192
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    5 394 125
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:50
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237038
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Двигатель Д-36 сер. 1 №7083601201001, инвентарный номер 141090. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593183
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    7 596 257
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:47
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить