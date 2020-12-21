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    Главная / Торги / Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки).

    Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 13:0021.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036735Дата и время окончания срока приема заявок Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки). БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036735

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ.docx

    Декларация_соответствия_МСП.docx

    Декларация_соответствия_требованиям_Организатора_закупок.docx

    ПРОЕКТ___Договор_аренды_техники.doc

    ГП036735_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА КОМФОРТ
    Все закупки и тендеры СКФ КОМФОРТ

    Юридический адрес

    241019, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Крыловская, 3А

    Почтовый адрес

    241019, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Крыловская, 3А

    Контактный телефон

    +7 4832 41-36-74

    Факс

    Адрес электронной почты

    r_nov@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новиков Роман Иосифович

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 13:00 GMT +321.12.2020 13:0021.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036735Дата и время окончания срока приема заявок Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки). Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 13:0021.12.2020 13:0021.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036735Дата и время вскрытия заявок Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки). Брянск

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2020 14:0021.12.2020 14:0021.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036735Подведение итогов не позднее Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки). Брянск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202021.12.2020 14:0021.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036735Подведение итогов не позднее Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки). Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки).

    Начальная цена

    56 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Аренда грузового тягача седельного без экипажа и ГСМ согласно Приложения № 1 к проекту Договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская, Орловская, Смоленская, Калужская и Московская области, г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    4.1. Арендная плата за пользование грузовым седельным тягачом без экипажа и ГСМ, согласно Приложения №1 к настоящему Договору, составляет ____________ (_____________) рублей, 00 копеек в месяц, в том числе НДС 20%. Величина арендной платы является фиксированной в течение всего срока действия настоящего Договора и не подлежит одностороннему изменению. 4.2. Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя, указанный в реквизитах, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Оплата производится за первый месяц, а также вносится обеспечительный платеж (депозит), равный ежемесячной арендной плате в размере _____________ (_____________) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 20%. Проценты за пользование данным депозитом не начисляются. Последующие оплаты аренды, осуществляются ежемесячно, на основании счетов на оплату, выставляемых Арендодателем, либо по договору, с указанием оплачиваемого месяца аренды. Допускается оплата за несколько месяцев вперед. 4.3. Обеспечительный депозит выплачивается в качестве способа надлежащего выполнения Арендатором обязательств, гарантий, заверений, принятых или данных им Арендодателю по настоящему Договору, удержанием которого (удержанием части суммы которого), полностью или частично могут обеспечиваться требования Арендодателя к Арендатору о надлежащем выполнении обязательств последнего по настоящему Договору, а также возмещение штрафных санкций, неустоек, издержек или других убытков, возникших или могущих возникнуть у Арендодателя вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств по настоящему Договору, а равно нарушения данных гарантий или заверений. 4.4. Арендодатель уведомляет Арендатора в письменной форме о вычете в порядке, предусмотренном положениями настоящего Договора средств из суммы Обеспечительного депозита. Такое уведомление (а также соответствующий счет) должно быть направлено Арендатору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления вычета Арендодателем и должно содержать расчет суммы вычета, информацию о причине вычета и дате производства вычета. До осуществления вычета Арендодатель обязуется направить Арендатору требование об устранении допущенного нарушения обязательства (требование об исполнении обязательства), принятого Арендатором по настоящему Договору, с установлением разумного срока для устранения нарушения (исполнения обязательства). Вычет производится в порядке, определенном настоящим пунктом Договора, только в случае не устранения нарушения в установленный Арендодателем разумный срок. 4.5. В случае надлежащего исполнения Арендатором всех обязательств, гарантий или заверений, принятых или данных по настоящему Договору, сумма Обеспечительного депозита, указанная в п. 4.2. настоящего Договора, будет зачтена Арендодателем в качестве Арендной платы за последний месяц аренды в срок не позднее, чем за 7 (семь) банковских дней до начала оплачиваемого последнего месяца действия Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СКФ КОМФОРТ
    Все закупки и тендеры СКФ КОМФОРТ

    Адрес местонахождения

    241019, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Крыловская, 3А

    Классификатор ОКПД2

    77.12.11.000

    Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/813080/name/5fe07b4a2b0983.69464295

    21.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грузовой тягач седельный"

    Кол-во: 1

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