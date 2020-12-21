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Номер извещения
ГП036735
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 15:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241019, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Крыловская, 3А
Почтовый адрес
241019, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Крыловская, 3А
Контактный телефон
+7 4832 41-36-74
Факс
Адрес электронной почты
r_nov@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новиков Роман Иосифович
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 13:00 GMT +321.12.2020 13:0021.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036735Дата и время окончания срока приема заявок Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки). Брянск
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2020 13:0021.12.2020 13:0021.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036735Дата и время вскрытия заявок Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки). Брянск
Подведение итогов не позднее
21.12.2020 14:0021.12.2020 14:0021.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036735Подведение итогов не позднее Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки). Брянск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.12.202021.12.2020 14:0021.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036735Подведение итогов не позднее Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки). Брянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Определение арендатора по Договору на предоставление в аренду грузового седельного тягача без экипажа и ГСМ, принадлежащих ООО СКФ «КОМФОРТ» (Организатор закупки).
Начальная цена
56 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Аренда грузового тягача седельного без экипажа и ГСМ согласно Приложения № 1 к проекту Договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская, Орловская, Смоленская, Калужская и Московская области, г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СКФ КОМФОРТ
Все закупки и тендеры СКФ КОМФОРТ
Адрес местонахождения
241019, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Крыловская, 3А
77.12.11.000
Документация лота
Кол-во: 1
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