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    Главная / Торги / Фильтрующие элементы для спецтехники

    Фильтрующие элементы для спецтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:3021.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036871Дата и время окончания срока приема заявок Фильтрующие элементы для спецтехникиСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036871

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Фильтрующие элементы для спецтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 09:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ООО_ГАС.DOC

    Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Приложение__2_Особые_условия_к_договорам_2.0.docx

    Спецификация.docx

    ТКП_поставка_фильтрующих_элементов_для_спецтехники.xlsx

    Протокол_ГП036871_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    e.semushin@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семушин Егор Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фильтрующие элементы для спецтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 09:30 GMT +321.12.2020 09:3021.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036871Дата и время окончания срока приема заявок Фильтрующие элементы для спецтехникиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 09:0014.01.2021 09:0014.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036871Подведение итогов не позднее Фильтрующие элементы для спецтехникиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 09:0014.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036871Подведение итогов не позднее Фильтрующие элементы для спецтехникиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фильтрующие элементы для спецтехники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.29.13

    Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для двигателей внутреннего сгорания

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824005/name/5fecd9ccef2b14.12039961

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный 178010L040/SA8676"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный 7405-1109560/Difa 4319M"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Фильтр воздушный внутренний 600-185-6120/Difa 4391-01/Goodwill AG10191"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Фильтр воздушный внутренний 6910726/Kentek AR0014/FilFilter HP2553/Goodwill AG10391"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Фильтр воздушный наружний 6666333/Goodwill AG1076/ FilFilter HP2586/"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Фильтр воздушный наружный 600-185-6110/Difa 4391/ Goodwill AG1019/ Donaldson P777868"

    Кол-во: 25

    "Позиция 7"

    "Фильтр гидравлический JX0805A/Fil-Filter ZP11"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Фильтр гидравлический KNJ0288/SF-Filter SPH96082/HiFi SH60120/Kentek LS33384"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Фильтр гидравлический N163603400000/Jura Filtration SH60147"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Фильтр кондиционера YA00001490/HiFi SС80070/SF-Filter SKL46665"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Фильтр масляный 10000-66719/Donaldson Р550920"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Фильтр масляный ДВС 2654407/Donaldson Р554407"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Фильтр масляный ДВС VAG03L115562"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Фильтр очистки масла ED2175-284S/ZP557"

    Кол-во: 90

    "Позиция 15"

    "Фильтр сапуна ДВС 320/07853/SF-Filter SBL88071"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Фильтр сепаратора PL420/Difa 6402/1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 17"

    "Фильтр топливный 233900L090"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Фильтр топливный прямоточный 2101-1117010"

    Кол-во: 25

    "Позиция 19"

    "Фильтр топливный тонкой очистки (резьбовое соединение) DIFA 6003"

    Кол-во: 30

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    СМСП
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