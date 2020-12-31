Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по проектированию объекта: "Модернизация Линдовской насосной станции" для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 г. (CКС-1968)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по проектированию объекта: "Модернизация Линдовской насосной станции" для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 г. (CКС-1968)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804760Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование объекта: "Модернизация Линдовской насосной станции"СамараПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009804760

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-1968

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по проектированию объекта: "Модернизация Линдовской насосной станции" для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 г. (CКС-1968)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 15:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__3929_от_25.01.21_СКС_1968.pdf

    КД_СКС_1968.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тексин Игорь Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектирование объекта: "Модернизация Линдовской насосной станции"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804760Подведение итогов не позднее Проектирование объекта: "Модернизация Линдовской насосной станции"Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектирование объекта: "Модернизация Линдовской насосной станции"

    Начальная цена

    2 065 168,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    41.10

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.10

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/835985/name/60110df9bebd46.17570451

    27.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка строительных проектов"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211020828
    Разработка рабочей документации по устройству и модернизации периметрового ограждения контролируемой зоны аэропорта АО «Международный аэропорт «Краснодар».
    Разработка рабочей документации по устройству и модернизации периметрового ограждения...
    583966
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    1 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Самарские коммунальные системы
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211069508
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водопроводная линия Дн-315 мм». «Вынос двух канализационных линий Д-400 мм (Дн-630 мм). Перекладка канализационной линии Д-400 мм на Дн-630 мм» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2371)
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на выполнение...
    591840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    3 987 162
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО СЗ
    Запрос предложений № ГП201700
    Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Замена существующего и строительство нового участков газопровода АО "СЗ".
    Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Замена существующего и строительство...
    585342
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Крым республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить