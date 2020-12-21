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    Главная / Торги / закупка опор для труб на станцию водоподготовки ц.8

    закупка опор для труб на станцию водоподготовки ц.8

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:3021.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036737Дата и время окончания срока приема заявок закупка опор для труб на станцию водоподготовки ц.8КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036737

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка опор для труб на станцию водоподготовки ц.8

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 15:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036737_second_parts_protocol.rtf

    договор_поставки___Спецсталь.doc

    оферта_для_ЭТП_ГПБ_опоры_ц.8.docx

    ОпорарегулируемаяDn300.pdf

    ОпорарегулируемаяDn400.pdf

    ОпорарегулируемаяDn530.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Kseniia.Kuvshinova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кувшинова Ксения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка опор для труб на станцию водоподготовки ц.8

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 09:30 GMT +321.12.2020 09:3021.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036737Дата и время окончания срока приема заявок закупка опор для труб на станцию водоподготовки ц.8Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 09:3021.12.2020 09:3021.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036737Дата и время вскрытия заявок закупка опор для труб на станцию водоподготовки ц.8Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 17:3031.12.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036737Подведение итогов не позднее закупка опор для труб на станцию водоподготовки ц.8Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка опор для труб на станцию водоподготовки ц.8

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    25.11.22

    Опоры башенные и мачты решетчатые из черных металлов

    25.1

    Металлоконструкции строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838831/name/60167a39873ec0.19338109

    31.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Опора регулирующая Ду300"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Опора регулирующая Ду400 "

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Опора регулирующая Ду500 "

    Кол-во: 4

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