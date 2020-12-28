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Номер извещения
32009804622
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-57-45
Факс
Адрес электронной почты
shakirova.yr@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шакирова Юлия Робертовна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»
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Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 07:00 GMT +328.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804622Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804622Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 10:0029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804622Подведение итогов не позднее Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804622Подведение итогов не позднее Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2
Начальная цена
194 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
71.12.20.120
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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