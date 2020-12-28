Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009804622 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД Юридический адрес 427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2, Почтовый адрес Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2 Контактный телефон +7 34145 6-57-45 Факс Адрес электронной почты shakirova.yr@vzavod.ru Ф.И.О. контактного лица Шакирова Юлия Робертовна Место рассмотрения предложений Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод» Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

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