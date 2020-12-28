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    Главная / Торги / Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2

    Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804622Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804622

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД_.docx

    извещение_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-57-45

    Факс

    Адрес электронной почты

    shakirova.yr@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакирова Юлия Робертовна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 07:00 GMT +328.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804622Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804622Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 10:0029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804622Подведение итогов не позднее Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804622Подведение итогов не позднее Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по осуществлению научного рководства и авторскому надзору за проведением работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2

    Начальная цена

    194 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    71.12.20.120

    Услуги по авторскому и техническому надзору при проведении работ по сохранению и воссозданию объекта культурного наследия

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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