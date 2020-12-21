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Номер извещения
ГП036734
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплексоната Оптион 313-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сбор коммерческих предложений
Дата публикации
15.12.2020 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67
Контактный телефон
+7 915 110-27-72
Факс
Адрес электронной почты
Pozdnyakova@bp-yk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Царегородцев Александр Витальевич
Место рассмотрения предложений
Щелково
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплексоната Оптион 313-2
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплексоната Оптион 313-2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67
20.59.52.193
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
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