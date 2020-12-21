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    Главная / Торги / Поставка комплексоната Оптион 313-2

    Поставка комплексоната Оптион 313-2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036734Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплексоната Оптион 313-2ЩелковоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036734

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплексоната Оптион 313-2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сбор коммерческих предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_комплексонат_ТВС_вер.1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ
    Все закупки и тендеры «ТВС»

    Юридический адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Контактный телефон

    +7 915 110-27-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Pozdnyakova@bp-yk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Царегородцев Александр Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Щелково

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплексоната Оптион 313-2

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036734Подведение итогов не позднее Поставка комплексоната Оптион 313-2Щелково

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплексоната Оптион 313-2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ТВС»
    Все закупки и тендеры «ТВС»

    Адрес местонахождения

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.193

    Комплексоны и комплексонаты, соединения комплексные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплексонат Оптион 313-2"

    Кол-во: 300

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