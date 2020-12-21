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    Главная / Торги / Закупка Регулятора давления для ц. 20

    Закупка Регулятора давления для ц. 20

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036730Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Регулятора давления для ц. 20КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036730

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Регулятора давления для ц. 20

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036730_second_parts_protocol.rtf

    договор_поставки___Спецсталь.doc

    оферта_для_ЭТП_ГПБ_РД_ц.20.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Kseniia.Kuvshinova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кувшинова Ксения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Регулятора давления для ц. 20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036730Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Регулятора давления для ц. 20Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 09:0021.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036730Дата и время вскрытия заявок Закупка Регулятора давления для ц. 20Колпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 17:0031.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036730Подведение итогов не позднее Закупка Регулятора давления для ц. 20Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Регулятора давления для ц. 20

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11.122

    Регуляторы давления, регуляторы температуры, регуляторы уровня и другие регуляторы

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838829/name/601679ac441693.29590193

    31.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Регулятор давления РД-НЗ RD354-03125 DN125"

    Кол-во: 1

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