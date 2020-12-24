Поставка цифровой паяльной станции АЛЬФА-100 или эквивалент

Поставка сварочного оборудования для объектов строительства: "Ковыктинское ГКМ Этап 5 УКПГ-2, конденсатопровод, ТОК в пос. Окунайский, ЦДКС", "КС-1 "Салдыкельская" МГ "Сила Сибири" Этап 6.1" для нужд АО "СТНГ"; "Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ", "Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ Этап 1 ДКС (3 очередь) ГП-1 ГП-2", "ДКС на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ (2 очередь)" для нужд ООО "ГСП-2"; "КС-5 "Нагорная" МГ "Сила Сибири" Этап 6.5" для нужд ООО "ССК "Газрегион"; "Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3" для нужд АО "ЛГСС"