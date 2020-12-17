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Номер извещения
ГП036732
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а
Контактный телефон
+7 34997 4-73-34
Факс
+7 34997 4-73-22
Адрес электронной почты
PMolchan@tng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчан Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Пуровский район
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2020 16:00 GMT +317.12.2020 16:0017.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036732Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612Пуровский район
Дата и время вскрытия заявок
18.12.2020 08:0018.12.2020 08:0018.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036732Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612Пуровский район
Подведение итогов не позднее
18.12.2020 16:0018.12.2020 16:0018.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036732Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612Пуровский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Тернефтегаз
Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз
Адрес местонахождения
629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2
629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а
D
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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