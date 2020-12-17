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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612

    Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 16:0017.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036732Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612Пуровский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036732

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП036732.rtf

    2020_12_15_Исх3044_Объявление_открытого_конкурса.pdf

    Прил.1_ТЗ_на_ТО_Caterpillar_G3612.pdf

    Прил.2_Анкета.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Тернефтегаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз

    Юридический адрес

    629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а

    Контактный телефон

    +7 34997 4-73-34

    Факс

    +7 34997 4-73-22

    Адрес электронной почты

    PMolchan@tng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчан Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Пуровский район

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2020 16:00 GMT +317.12.2020 16:0017.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036732Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612Пуровский район

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2020 08:0018.12.2020 08:0018.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036732Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612Пуровский район

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2020 16:0018.12.2020 16:0018.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036732Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612Пуровский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.12.202018.12.2020 16:0018.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036732Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612Пуровский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневых двигателей Caterpillar G3612

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Тернефтегаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Тернефтегаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз

    Адрес местонахождения

    629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2

    629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а

    Классификатор ОКПД2

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/836305/name/601145ec318929.91163996

    27.01.2021

    Объявление

    15.12.2020

    Техническое задание

    15.12.2020

    Форма анкеты

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Техническое обслуживание и ремонт оборудования специального назначения"

    Кол-во: 1

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