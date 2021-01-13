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    Главная / Торги / Оказание услуг по осуществлению инкассации, приему и зачислению/перечислению денежной наличности для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова () (223.ЗК.1564; Id27003)

    Оказание услуг по осуществлению инкассации, приему и зачислению/перечислению денежной наличности для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова () (223.ЗК.1564; Id27003)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804325Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по осуществлению инкассации, приему и зачислению/перечислению денежной наличности для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова ()(Id27003)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804325

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    27003

    Наименование закупки

    Оказание услуг по осуществлению инкассации, приему и зачислению/перечислению денежной наличности для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова () (223.ЗК.1564; Id27003)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    15.12.2020 14:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    958126_проект_договора_на_оказание_услуг_223.rtf

    958124_223_ЗК_Извещение_часть_1.rtf

    958125_223_ЗК_Извещение_часть_2.rtf

    958127_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ТЗ_956983_37591_ТЗ_Инкассация_V2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по осуществлению инкассации, приему и зачислению/перечислению денежной наличности для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова ()(Id27003)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804325Подведение итогов не позднее Оказание услуг по осуществлению инкассации, приему и зачислению/перечислению денежной наличности для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова ()(Id27003)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по осуществлению инкассации, приему и зачислению/перечислению денежной наличности для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова ()(Id27003)

    Начальная цена

    120 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ломоносовский проспект, д 27, корп. 10. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке. Начальная (максимальная) цена договора/ (НМЦД): 120000 руб. (сто двадцать тысяч рублей 00 копеек). Закупка, при которой невозможно определить объем: да. Суммы цен единиц товара, работы, услуги (сумма единичных расценок): 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    64.19.30.000

    Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    64.19

    Денежное посредничество прочее

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуг по осуществлению инкассации, приему и зачислению/перечислению денежной наличности для МНОЦ МГУ им. Ломоносова М.В."

    Кол-во:

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