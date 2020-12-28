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    Главная / Торги / Закупка дроби в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 11964-81

    Закупка дроби в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 11964-81

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804253Дата и время окончания срока приема заявок Закупка дроби в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 11964-81 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804253

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка дроби в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 11964-81

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Сканировать30001.PDF

    3._ЗД_ЗК_дробь_новая.docx

    Сканировать30001.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-52-74

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фатыхова Е А

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка дроби в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 11964-81

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.12.202028.12.2020 10:3028.12.2020 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009804253Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка дроби в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 11964-81 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 10:0029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804253Подведение итогов не позднее Закупка дроби в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 11964-81 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804253Подведение итогов не позднее Закупка дроби в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 11964-81 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка дроби в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 11964-81

    Начальная цена

    1 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.10.14.110

    Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823044/name/5fec120cd156c5.18467247

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

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