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    Главная / Торги / Поставка тепловентиляторов КЭВ-69Т4 W3 или эквивалент

    Поставка тепловентиляторов КЭВ-69Т4 W3 или эквивалент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036726Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тепловентиляторов КЭВ-69Т4 W3 или эквивалентг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036726

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка тепловентиляторов КЭВ-69Т4 W3 или эквивалент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 14:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗК_479_Извещение_тепловентиляторы_КЭВ_69Т4_W3.docx

    Протокол__864_от_29.12.2020_Тепловентилятор_КЭВ_69Т4_W3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-82

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Токарева Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тепловентиляторов КЭВ-69Т4 W3 или эквивалент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 09:00 GMT +323.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036726Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тепловентиляторов КЭВ-69Т4 W3 или эквивалентг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 09:0023.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036726Дата и время вскрытия заявок Поставка тепловентиляторов КЭВ-69Т4 W3 или эквивалентг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036726Подведение итогов не позднее Поставка тепловентиляторов КЭВ-69Т4 W3 или эквивалентг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тепловентиляторов КЭВ-69Т4 W3 или эквивалент

    Начальная цена

    263 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    27.51.26.110

    Приборы отопительные электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823305/name/5fec399e000452.38507029

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тепловентилятор КЭВ-69Т4 W3 или эквивалент"

    Кол-во: 8

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