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Номер извещения
ГП036726
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка тепловентиляторов КЭВ-69Т4 W3 или эквивалент
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
15.12.2020 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-85-82
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@kbkha.ru
Ф.И.О. контактного лица
Токарева Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тепловентиляторов КЭВ-69Т4 W3 или эквивалент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 09:00 GMT +323.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036726Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тепловентиляторов КЭВ-69Т4 W3 или эквивалентг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 09:0023.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036726Дата и время вскрытия заявок Поставка тепловентиляторов КЭВ-69Т4 W3 или эквивалентг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тепловентиляторов КЭВ-69Т4 W3 или эквивалент
Начальная цена
263 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
27.51.26.110
Документация лота
Кол-во: 8
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