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    Главная / Торги / Запасные части УАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, в том числе для топливозаправщиков, коммунальной техники и установки ППУА

    Запасные части УАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, в том числе для топливозаправщиков, коммунальной техники и установки ППУА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 17:0022.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036741Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части УАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, в том числе для топливозаправщиков, коммунальной техники и установки ППУАМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036741

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2249/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Запасные части УАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, в том числе для топливозаправщиков, коммунальной техники и установки ППУА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 15:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил__1_к_ТЗ._Форма_КП.xlsx

    Техническое_задание.pdf

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    Извещение__2249СТГ_ТПС.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    s.garnov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарнов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части УАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, в том числе для топливозаправщиков, коммунальной техники и установки ППУА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 17:00 GMT +322.12.2020 17:0022.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036741Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части УАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, в том числе для топливозаправщиков, коммунальной техники и установки ППУАМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 12:0031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036741Подведение итогов не позднее Запасные части УАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, в том числе для топливозаправщиков, коммунальной техники и установки ППУАМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036741Подведение итогов не позднее Запасные части УАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, в том числе для топливозаправщиков, коммунальной техники и установки ППУАМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части УАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, в том числе для топливозаправщиков, коммунальной техники и установки ППУА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Луговая, 23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос ОНЦ 1,5/20К-0,75/2 ПО Ермак"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Горелка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ГЕНЕРАТОР ЕВРО-3 (28В, 80А, ОАО "РАДИОВОЛНА")"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Компрессор 2-х цилиндровый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Редуктор заднего моста Урал (49 зубьев)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Сильфон газопровода"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Стартер М9Т.9122 8922.3708 (аналог AZF 4581/STI4581/STR458/СТ142Т-10)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Устройство натяжное ЯМЗ ремня компрессора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Интеркулер ЯМЗ-536"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Кронштейн крепления кабины задний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Кронштейн крепления кабины передний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Турбокомпрессор (ТКР 8015.13)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Кран раздаточный РКТ-25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Кран раздаточный ручной РКТ-32 ГП 45 ЭМЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Насос самовсасывающий вихревой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Насос СЦЛ-00А (правое вращение) УРАЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Рукав напорно-всасывающий маслобензостойкий d 25 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "Рукав напорно-всасывающий маслобензостойкий d 32 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Фильтр топливный FBO-14 на 25 микрон"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Рукав МБС d-38*40 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Хомут силовой 40-43 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Счетчик жидкости СЖ-ППО 40-0,6 СУ ТУ 4312-260-05806720-2007"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Кран раздаточный для бензовозов со штуцером"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Насос самовсасывающий вихревой СВН-80А-Л ТУ 26-06-1551-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Насос вихревой самовсасывающий СВН-80А-П ТУ 26-06-1551-2007"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Подшипник 206"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Подшипник"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Рукав с нитяным усилением 32х43,0-16,0 ГОСТ10362-76"

    Кол-во: 500

    "Позиция 30"

    "Рукав напорно-всасывающий Б-2-75 ГОСТ 5398-76 L-6м"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "Рукав МБС напорно-всасывающий Б-2-65-5 ГОСТ 5398-76 (6 м)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Вал ведомый L=1036мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Вал ведущий L= 1106мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Гидровращатель РПГ-6300 (Гидромотор привода конвейерной ленты)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Г/Двигатель планетарный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Гидромотор вала вращателя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Диск разбрасывающий КО-815М.42.05.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Звёздочка ведомая"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Звёздочка ведущая"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Звездочка привода транспортера"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Насос"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Цепь якорная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Цепь транспортера в сборе со скребками"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Карданный вал заднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Крестовина карданного вала"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Одноцилиндровый компрессор К5 115 1350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Патрубок КАМАЗ-6520 радиатора с хомутами к-т 3шт ТК МЕХАНИК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Радиатор в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Ремень 6 РК 1705 поликлиновый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Вал карданный заднего моста КамАЗ 6520"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Вал карданный среднего моста 6520-2205011-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Передача главная среднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Вал карданный привода редуктора Урал 4320-1912-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "ЗИП к насосу Н002-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Змеевик внутренний УЗСТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Змеевик наружний УЗСТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Манжета 1,1-30х52-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Манжета 32×42"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Манжета 35×25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Манжета 60×50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Насос водяной плунжерный Н002-25Д1 Норд Агрегат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Насос шестеренный НШ-10У (НШ10Д3)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Насос шестеренчатый топливный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Опора промежуточная 35.02.11.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Ролик натяжной УЗСТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Рукав напорный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 68"

    "Свеча накаливания"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Сопло"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Спираль горелочного устройства УЗСТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Термометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Термометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Устройство горелочное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Фильтр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Фильтр водяной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Фильтр топливный (ДСБ-050)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Форсунка Danfoss"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Электрод горелочного устройства 01.700.00 ППУА УЗСТ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Вал ведущий в сборе МД-65115 02.02.900А (с звездочкой, подшипниковым узлом , под РПГ-6300)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Якорная цепь в сборе со скребками для установки МД 43118"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Ремень безопасности"

    Кол-во: 25

    "Позиция 82"

    "Ремень безопасности поясной"

    Кол-во: 25

    "Позиция 83"

    "Ремень безопасности поясной"

    Кол-во: 50

    "Позиция 84"

    "Вал ведомый L=1036мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Вал ведущий L= 1106мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Диск разбрасывающий КО-806.04.02.200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Цепь транспортера в сборе со скребками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Звёздочка ведомая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Звёздочка ведущая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Натяжитель ведомого вала в комплекте: Б-16 вал натяжитея с гайкой 2шт + КМ-500.04.018-01 пружина 2шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Диск щеточный беспроставочный"

    Кол-во: 260

    "Позиция 92"

    "Крестовина карданного вала КАМАЗ Евро большая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Рампа топливная в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Сальник 100*120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Сальник 90*110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Втулка разжимная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Втулка разжимная шпильки полуоси заднего моста"

    Кол-во: 24

    "Позиция 99"

    "Гайка М12х1,25-6Н"

    Кол-во: 24

    "Позиция 100"

    "Насос ГУРа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Редуктор заднего моста КАМАЗ-ЕВРО 49/13 (6.53)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Полуось КАМАЗ-43114 левая длинная 20 шлицев (с блокировкой, двойной шлиц) (ОАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Полуось КАМАЗ-43114 правая короткая 20 шлицев (ОАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Прокладка картера главной передачи КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Шпилька"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Опора шаровая поворотного кулака с шкворнями в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Коробка раздаточная с коробкой отбора мощности в сборе КамАЗ-53504"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Коробка раздаточная КамАЗ 65222"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "ТНВД ЯМЗ-236НЕ2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "Форсунка ЯМЗ-236НЕ2,БЕ2 (аналог 267.1112010-10) (вместо 204.1112010-50)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 111"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Охладитель надувочного воздуха с дв. 53622"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Прибор контроля факела в комплекте с фотодатчиком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Полуось КАМАЗ-43114 правая короткая 20 шлицев (ОАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Диск щеточный беспроставочный 120*550 для МД-651"

    Кол-во: 189

    "Позиция 116"

    "Кольцо ГОСТ9833-73"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Манжета 1,2.65-90-3 ГОСТ 8752-74"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "ПГУ сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Цилиндр сцепления главный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Термостат ТС 107.1306100-01 ТУ37.003.1275-87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Заклепка 8х20 алюминиевая тормозной колодки (64 шт.) КАМАЗ, ЗИЛ, МАЗ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 122"

    "Накладка колодки фрикционная рабочего тормоза УРАЛ н/о (сверленая)"

    Кол-во: 460

    "Позиция 123"

    "Цилиндр тормозной колесный (полосный Н/О) УРАЛ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 124"

    "Цилиндр тормозной с сборе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Раздаточная коробка с электроуправлением (48000T00016)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Коробка раздаточная с коробкой отбора мощности"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Насос вакуумный (правое вращение)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Донный клапан пневмо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Затвор поворотный Seagull DN80 PN16 дисковый ГОСТ 9544-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Сальник хвостовика раздаточной коробки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Стартер (9 зуб.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Фланец крепления карданного вала и ведущей шестерни в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Вал вилки выключения сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Вал карданный заднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Кардан передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Вилка выключения сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Диск нажимной с кожухом в сборе (корзина лепестковая усиленная н/о)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Диск сцепления ведомый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Сальник ступицы"

    Кол-во: 6

    "Позиция 140"

    "Муфта сцепления с подшипником"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Накладка тормозной колодки УРАЛ-55571Х сверленая расточенная комплект 8шт. с заклепками"

    Кол-во: 3

    "Позиция 142"

    "Подшипник"

    Кол-во: 12

    "Позиция 143"

    "Фланец задний в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Фланец передний среднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Комплект ADR УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для всех классов опасности"

    Кол-во: 5

    "Позиция 146"

    "Кран раздаточный РКТ-25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 147"

    "Кран раздаточный ручной РКТ-32 ГП 45 ЭМЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 148"

    "Насос самовсасывающий вихревой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Насос СЦЛ-00А (правое вращение) УРАЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Рукав напорно-всасывающий маслобензостойкий d 25 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 151"

    "Рукав напорно-всасывающий маслобензостойкий d 32 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 152"

    "Фильтр топливный FBO-14 на 25 микрон"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Комплект ADR УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для всех классов опасности"

    Кол-во: 5

    "Позиция 154"

    "Накладка тормозной колодки"

    Кол-во: 24

    "Позиция 155"

    "Рукав ПВХ для ассенизации (морозостойкий)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 156"

    "Блок радиаторов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Кронштейн колонки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Кузов окрашенный и обитый в сборе со стеклами УАЗ-390995 XTT390995J1204344"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Рама в сборе УАЗ-390995 XTT390995J1204344"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Фитинг"

    Кол-во: 30

    "Позиция 161"

    "Жгут проводов основной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "РКПП DYMOS i=4,11 48000T00015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Переключатель стеклоочистителя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 164"

    "Ступица шкива коленчатого вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Надрамник кузова 6,6м3 4350х665х180мм (Кориб) XTC431140J2500416"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Распределитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Шайба регулировочная вторичного вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Шайба регулировочная вторичного вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Шайба регулировочная вторичного вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Шайба регулировочная вторичного вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Развертка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 172"

    "Развертка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 173"

    "Развертка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 174"

    "Развертка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 175"

    "Шестерня низшей передачи первичного вала"

    Кол-во: 5

    "Позиция 176"

    "Обивка двери левая в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Комплект ремонтный насоса (РТИ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Нагнетательный клапан в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 179"

    "Напорный клапан в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 180"

    "Подушка стабилизатора 2123 Шеви"

    Кол-во: 4

    "Позиция 181"

    "Диск ведомый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Замок двери"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "шарнир нижнего рычага"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Опора шаровая (к-т 4шт) с крепежами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Суппорт тормозной передний левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Суппорт тормозной передний правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Механизм рулевой с гидроусилителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Подушка заднего стабилизатора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Стойка стабилизатора передней подвески в сборе УАЗ ПАТРИОТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Стойка стабилизатора (заднего) в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "Тяга поперечная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Штанга стабилизатора задняя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Указатель поворота дополнительный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Фонарь передний габаритный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Амортизатор НИВА-Шевроле 2123 передний масляный KAYABA Premium"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "КПП 5ст. ВАЗ-2123"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Привод передних колес ВАЗ-2123 левый (АБС) АвтоВАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Привод передних колес ВАЗ-2123 правый (АБС) АвтоВАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Вал карданный передний УАЗ патриот"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Втулка цапфы поворотного кулака"

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "Манжета 42*75-10/15,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 202"

    "Вал карданный передний УАЗ патриот"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Втулка цапфы поворотного кулака"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Вал карданный рулевого управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Манжета 42*75-10/15,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 206"

    "Шарнир поворотного кулака - правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Амортизатор УАЗ масляный в сборе СААЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Болт М10х1.5х30"

    Кол-во: 18

    "Позиция 209"

    "Карданный вал передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Гайка М10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 211"

    "зеркало заднего вида левое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "зеркало заднего вида правое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Кронштейн УАЗ-452 рессоры передней/задней правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Кронштейн УАЗ-452 рессоры передней/задней левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Облицовка радиатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Пластина крепления раздаточной коробки и коробки передач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Сиденье переднее левое в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Сиденье переднее правое в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Вилка наружной полуоси"

    Кол-во: 2

    "Позиция 220"

    "Диск шарнира"

    Кол-во: 2

    "Позиция 221"

    "Кулак шарнира"

    Кол-во: 4

    "Позиция 222"

    "Накладка тормозной колодки УРАЛ-55571Х сверленая расточенная комплект 8шт. с заклепками"

    Кол-во: 3

    "Позиция 223"

    "Рычаг поворотного кулака"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Вал карданный переднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Накладка тормозной колодки УРАЛ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 226"

    "Фланец привода переднего моста в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "Вилка наружной полуоси"

    Кол-во: 2

    "Позиция 228"

    "Диск шарнира"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Накладка тормозной колодки УРАЛ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 230"

    "Радиатор в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Вал карданный заднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Распредвал УАЗ, ГАЗ дв.402"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Вал распределительный выпускных клапанов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Вкладыш шатуна"

    Кол-во: 4

    "Позиция 235"

    "Дифференциал переднего моста с ведомой шестерней в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Кулак внутренний левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Кулак внутренний в сборе правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Насос масляный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Радиатор в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Стартер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Шарнир поворотного кулака правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Модуль управления светотехникой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Подушка амортизатора переднего верхняя УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 244"

    "Стартер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Суппорт левый в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Суппорт правый в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Тяга поперечная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Цилиндр тормозной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 249"

    "Цилиндр тормозной с вакумом в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Вкладыши коренные комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Вкладыш шатунный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Манжет клапана"

    Кол-во: 12

    "Позиция 253"

    "Клапан впускной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 254"

    "Клапан выпускной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 255"

    "Кольцо уплотнительное масляного фильтра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Комплект прокладок двигателя ЯМЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Прокладка ГБЦ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 259"

    "Сальник VITOCOM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Сальник VITOCOM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Фильтр грубой очистки топлива Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Форсунка ЯМЗ-236НЕ2 БЕ2 ЯЗДА (204.1112010-50)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 263"

    "Амортизатор задний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "Распредвал УАЗ, ГАЗ дв.402"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Вал распределительный выпускных клапанов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Валик привода масляного насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Вкладыш шатуна"

    Кол-во: 8

    "Позиция 268"

    "Натяжитель цепи ГРМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "Звездочка промежуточного вала"

    Кол-во: 2

    "Позиция 270"

    "Крышка гидронатяжителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 271"

    "Крышка цепи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "Насос масляный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "Полушайба упорного подшипника верхняя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 274"

    "Полушайба нижняя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "Поршень (для двигателя ЗМЗ-4061)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 276"

    "Радиатор (с электровентилятором)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Стартер (СТ6012.3708000)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Суппорт левый в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Суппорт правый в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Успокоитель цепи нижний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Успокоитель цепи передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Цепь привода распределительных валов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Цепь привода распределительных валов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Цепь привода распределительных валов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Цепь привода распределительных валов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Цилиндр тормозной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 287"

    "Амортизатор задний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Суппорт левый в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Суппорт правый в сборе"

    Кол-во: 1

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    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012920
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот (МГ Сила...
    587761
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012913
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот, УАЗ-220695-04, УАЗ-23632-333 Pickup (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для производственных нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот,...
    587732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014187
    Поставка инструмента и оборудования для ремонта автомобилей (Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8)) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка инструмента и оборудования для ремонта автомобилей (Сила Сибири Этап 2.4...
    593353
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014184
    Поставка расходных материалов для ремонта автомобилей (Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8)) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка расходных материалов для ремонта автомобилей (Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8))...
    593344
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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