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Номер извещения
ГП036725
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ГСМ через сеть АЗС по топливным картам в 2021 г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Поставка ГСМ через сеть АЗС по топливным картам в 2021 г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:30 GMT +325.12.2020 10:3025.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036725Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ через сеть АЗС по топливным картам в 2021 гСамара
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 10:3025.12.2020 10:3025.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036725Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ через сеть АЗС по топливным картам в 2021 гСамара
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 15:0031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036725Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ через сеть АЗС по топливным картам в 2021 гСамара
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ через сеть АЗС по топливным картам в 2021 г
Начальная цена
198 379 851,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прописано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки Товара: Самарская область, Саратовская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Челябинская область, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область (ХМАО, ЯНАО), Омская область, Томская область, Новосибирская область, Ульяновская область (приложить список АЗС в регионах)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
19.20.21.100
Документация лота
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