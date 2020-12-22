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Номер извещения
ГП036997
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка постельных принадлежностей и хозяйственных товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
16.12.2020 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4349
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
k.popova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка постельных принадлежностей и хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 09:30 GMT +322.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка постельных принадлежностей и хозяйственных товаровМосква
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 12:0031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036997Подведение итогов не позднее Поставка постельных принадлежностей и хозяйственных товаровМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка постельных принадлежностей и хозяйственных товаров
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
13.92.1
Документация лота
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 3000
Кол-во: 500
Кол-во: 3000
Кол-во: 3000
Кол-во: 2000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 3000
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 500
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