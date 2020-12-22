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    Главная / Торги / Поставка постельных принадлежностей и хозяйственных товаров

    Поставка постельных принадлежностей и хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка постельных принадлежностей и хозяйственных товаровМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036997

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка постельных принадлежностей и хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол.pdf

    Протокол_1.pdf

    ДЗЦ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4349

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка постельных принадлежностей и хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 09:30 GMT +322.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка постельных принадлежностей и хозяйственных товаровМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 12:0031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036997Подведение итогов не позднее Поставка постельных принадлежностей и хозяйственных товаровМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036997Подведение итогов не позднее Поставка постельных принадлежностей и хозяйственных товаровМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка постельных принадлежностей и хозяйственных товаров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    13.92.1

    Изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/849415/name/602a191aba34f0.36320683

    15.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/853273/name/602f5ab99c8557.65577399

    19.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Матрац полутороспальный"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Подушка 70*70"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Комплект постельного белья 1,5сп."

    Кол-во: 3000

    "Позиция 4"

    "Полотно 40см, рул. 50пог.м"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "Мешки для мусора 120л"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 6"

    "Мешки для мусора 35л"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 7"

    "Мешки для мусора 60л"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 8"

    "Мешки для мусора 200л"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "Таблетки Алмадез-хлор"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "Средство для сантехники ЖМС №2 5л"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Средство для сантехники ЖМС №2 1л"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 12"

    "Белизна 1л"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 13"

    "Перчатки хозяйственные"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 14"

    "Перчатки х/б"

    Кол-во: 500

    "Позиция 15"

    "Средство моющее для пола 5л"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 16"

    "Средство для сантехники"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 17"

    "Бумага туалетная 4 рулона"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 18"

    "Тачка двухколесная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Таз 10л оцинкованный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Ковш для бани"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Губка для мытья посуды 5шт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Освежитель воздуха"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Перчатки латексные"

    Кол-во: 500

    "Позиция 24"

    "Салфетки вискозные"

    Кол-во: 300

    "Позиция 25"

    "Сода кальцинированная 600гр."

    Кол-во: 500

    "Позиция 26"

    "Средство для мытья посуды 0,5л."

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Средство для прочистки труб 1л"

    Кол-во: 500

    "Позиция 28"

    "Шторка для ванной"

    Кол-во: 500

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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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