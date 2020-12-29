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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования

    Поставка электрооборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудованияАрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804254

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    15.12.2020 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1____Техническое_задание.docx

    Приложение___3____Анкета_Участника.xlsx

    Приложение___6__Форма_1____Письмо_о_подаче_оферты_и_коммерческого_предложения.xlsx

    Приложение___6__Форма_2____Согласие_о_готовности_использования_ЮЗЭДО.doc

    Приложение___7___Горячая_линия_безопасности.docx

    Приложение___4___квалификационные_критерии.xls

    Документация_о_закупке.docx

    Приложение___5_Критерии_и_порядок_оценки.doc

    Приложение___2___Проект_договора_поставки.docx

    Протокол_заседания_ТК___02_2021_от_22.01.2021_Поставка_электрооборудования.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76 доб. 666

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yu.belyaeva@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Юлия Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрооборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 14:00 GMT +329.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудованияАрхангельск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 14:0029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804254Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудованияАрхангельск

    Подведение итогов не позднее

    04.02.2021 12:0004.02.2021 12:0004.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804254Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудованияАрхангельск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.02.202104.02.2021 12:0004.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804254Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудованияАрхангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования

    Начальная цена

    305 539,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9, складское помещение.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчет производится в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 к документации о закупке. Для СМСП в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1205 от 18.09.2019 в течение 15 рабочих дней. Условия поставки: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    27.40.21.120

    Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833041/name/600a76cf730a42.16077039

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник головной светодиодный Экотон-7 с зарядным устройством"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 2"

    "Фара ручная взрывозащищённая светодиодная ФР-ВС Экотон-3 с зарядным устройством"

    Кол-во: 16.00000

    "Позиция 3"

    "Автоматическое зарядное устройство"

    Кол-во: 16.00000

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
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