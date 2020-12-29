Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчет производится в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 к документации о закупке. Для СМСП в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1205 от 18.09.2019 в течение 15 рабочих дней. Условия поставки: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке).