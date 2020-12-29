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Номер извещения
32009804254
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электрооборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
15.12.2020 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
Почтовый адрес
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Контактный телефон
+7 818 269-86-76 доб. 666
Факс
--
Адрес электронной почты
yu.belyaeva@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Юлия Петровна
Место рассмотрения предложений
Архангельск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрооборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 14:00 GMT +329.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудованияАрхангельск
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 14:0029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804254Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудованияАрхангельск
Подведение итогов не позднее
04.02.2021 12:0004.02.2021 12:0004.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804254Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудованияАрхангельск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования
Начальная цена
305 539,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
163002, Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9, складское помещение.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
27.40.21.120
27.40
Документация лота
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 16.00000
Кол-во: 16.00000
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