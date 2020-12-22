Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на закупку ключа активации обновления антивирусных баз.

    Запрос котировок в электронной форме на закупку ключа активации обновления антивирусных баз.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804384Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ключа активации обновления антивирусных базМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804384

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на закупку ключа активации обновления антивирусных баз.

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_извещению.docx

    Извещение_с_приложением.docx

    Протокол_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Юридический адрес

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    Почтовый адрес

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Контактный телефон

    +7 495 730-03-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    vbedrickij@rscc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бедрицкий Владимир Анатолиевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ключа активации обновления антивирусных баз

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 11:00 GMT +322.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804384Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ключа активации обновления антивирусных базМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 11:0022.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804384Дата и время вскрытия заявок Закупка ключа активации обновления антивирусных базМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804384Подведение итогов не позднее Закупка ключа активации обновления антивирусных базМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ключа активации обновления антивирусных баз

    Начальная цена

    14 425,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением к извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением к извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением к извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП КС
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Адрес местонахождения

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Классификатор ОКПД2

    58.29.13.000

    Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.2

    Торговля оптовая программным обеспечением

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824960/name/5ffc23e177e969.42019562

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая программным обеспечением"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП225600
    №Т001404 Закупка оборудования и ПО
    №Т001404 Закупка оборудования и ПО
    591734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП225401
    Т001419 Закупка ПО MaxMind
    Т001419 Закупка ПО MaxMind
    591154
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить