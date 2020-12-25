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Номер извещения
32009804111
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по заправке (восстановлению) картриджей для АО «Газпром газораспределение Тверь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 14:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,
Почтовый адрес
170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4
Контактный телефон
+7 4822 52-65-81
Факс
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Адрес электронной почты
naumova@togas.tvcom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наумова Татьяна Олеговна
Место рассмотрения предложений
Тверь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по заправке картриджей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по заправке картриджей
Начальная цена
121 320,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
Адрес местонахождения
170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,
170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4
95.11
95
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуги по технической эксплуатации
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по технической эксплуатации
Начальная цена
153 504,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
Адрес местонахождения
170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,
170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4
95.11
95
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуги по технической эксплуатации
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по технической эксплуатации
Начальная цена
79 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
Адрес местонахождения
170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,
170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4
95.11
95
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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