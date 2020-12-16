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Номер извещения
32009808114
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
Почтовый адрес
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
Контактный телефон
+7 831 469-48-59
Факс
+7 831 416-09-84
Адрес электронной почты
kazakovana@oblgaz.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казакова Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Дзержинск (Лот 1)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Дзержинск (Лот 1)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Дзержинск (Лот 1)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Дзержинск (Лот 1)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Дзержинск (Лот 1)
Начальная цена
39 904,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Балахна (Лот 2)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Балахна (Лот 2)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Балахна (Лот 2)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Балахна (Лот 2)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Балахна (Лот 2)
Начальная цена
19 952,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Володарск (Лот 3)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Володарск (Лот 3)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Володарск (Лот 3)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Володарск (Лот 3)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Володарск (Лот 3)
Начальная цена
127 022,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Чкаловск (Лот 4)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Чкаловск (Лот 4)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Чкаловск (Лот 4)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Чкаловск (Лот 4)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Чкаловск (Лот 4)
Начальная цена
169 850,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Шатки (Лот 5)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Шатки (Лот 5)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Шатки (Лот 5)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Шатки (Лот 5)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Шатки (Лот 5)
Начальная цена
133 902,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Б.Болдино (Лот 6)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Б.Болдино (Лот 6)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Б.Болдино (Лот 6)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Б.Болдино (Лот 6)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Б.Болдино (Лот 6)
Начальная цена
136 482,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Гагино (Лот 7)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Гагино (Лот 7)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Гагино (Лот 7)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Гагино (Лот 7)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Гагино (Лот 7)
Начальная цена
133 902,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Первомайск (Лот 8)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Первомайск (Лот 8)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Первомайск (Лот 8)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Первомайск (Лот 8)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Первомайск (Лот 8)
Начальная цена
112 488,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сокольское (Лот 9)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сокольское (Лот 9)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сокольское (Лот 9)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сокольское (Лот 9)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сокольское (Лот 9)
Начальная цена
110 424,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Воскресенское (Лот 10)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Воскресенское (Лот 10)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Воскресенское (Лот 10)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Воскресенское (Лот 10)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Воскресенское (Лот 10)
Начальная цена
89 182,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Заволжье (Лот 11)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Заволжье (Лот 11)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Заволжье (Лот 11)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Заволжье (Лот 11)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Заволжье (Лот 11)
Начальная цена
110 424,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Урень (Лот 12)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Урень (Лот 12)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Урень (Лот 12)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Урень (Лот 12)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Урень (Лот 12)
Начальная цена
110 510,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Городец (Лот 13)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Городец (Лот 13)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Городец (Лот 13)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Городец (Лот 13)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Городец (Лот 13)
Начальная цена
195 908,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Семенов (Лот 14)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Семенов (Лот 14)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Семенов (Лот 14)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Семенов (Лот 14)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Семенов (Лот 14)
Начальная цена
194 618,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Красные Баки (Лот 15)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Красные Баки (Лот 15)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Красные Баки (Лот 15)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Красные Баки (Лот 15)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Красные Баки (Лот 15)
Начальная цена
89 182,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Ковернино (Лот 16)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Ковернино (Лот 16)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Ковернино (Лот 16)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Ковернино (Лот 16)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Ковернино (Лот 16)
Начальная цена
131 838,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Навашино (Лот 17)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Навашино (Лот 17)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Навашино (Лот 17)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Навашино (Лот 17)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Навашино (Лот 17)
Начальная цена
127 022,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Вача (Лот 18)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Вача (Лот 18)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Вача (Лот 18)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Вача (Лот 18)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Вача (Лот 18)
Начальная цена
128 742,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сосновское (Лот 19)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сосновское (Лот 19)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сосновское (Лот 19)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сосновское (Лот 19)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сосновское (Лот 19)
Начальная цена
105 608,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Вознесенское (Лот 20)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Вознесенское (Лот 20)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Вознесенское (Лот 20)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Вознесенское (Лот 20)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Вознесенское (Лот 20)
Начальная цена
94 901,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Пильна (Лот 21)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Пильна (Лот 21)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Пильна (Лот 21)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Пильна (Лот 21)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Пильна (Лот 21)
Начальная цена
148 436,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Спасское (Лот 22)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Спасское (Лот 22)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Спасское (Лот 22)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Спасское (Лот 22)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Спасское (Лот 22)
Начальная цена
133 558,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Воротынец (Лот 23)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Воротынец (Лот 23)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Воротынец (Лот 23)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Воротынец (Лот 23)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Воротынец (Лот 23)
Начальная цена
176 386,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сеченово (Лот 24)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сеченово (Лот 24)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сеченово (Лот 24)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сеченово (Лот 24)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сеченово (Лот 24)
Начальная цена
154 972,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Уразовка (Лот 25)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Уразовка (Лот 25)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Уразовка (Лот 25)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Уразовка (Лот 25)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Уразовка (Лот 25)
Начальная цена
127 022,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Дивеево (Лот 26)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Дивеево (Лот 26)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Дивеево (Лот 26)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Дивеево (Лот 26)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Дивеево (Лот 26)
Начальная цена
19 952,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Лукоянов (Лот 27)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Лукоянов (Лот 27)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Лукоянов (Лот 27)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Лукоянов (Лот 27)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Лукоянов (Лот 27)
Начальная цена
19 952,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Починки (Лот 28)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Починки (Лот 28)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Починки (Лот 28)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Починки (Лот 28)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Починки (Лот 28)
Начальная цена
19 952,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Богородск (Лот29)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Богородск (Лот29)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Богородск (Лот29)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Богородск (Лот29)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Богородск (Лот29)
Начальная цена
39 904,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Б.Мурашкино (Лот 30)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Б.Мурашкино (Лот 30)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Б.Мурашкино (Лот 30)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Б.Мурашкино (Лот 30)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Б.Мурашкино (Лот 30)
Начальная цена
19 952,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Перевоз (Лот 31)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Перевоз (Лот 31)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Перевоз (Лот 31)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Перевоз (Лот 31)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Перевоз (Лот 31)
Начальная цена
19 952,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Вад (Лот 32)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Вад (Лот 32)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Вад (Лот 32)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Вад (Лот 32)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Вад (Лот 32)
Начальная цена
140 868,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Бутурлино (Лот 33)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Бутурлино (Лот 33)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Бутурлино (Лот 33)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Бутурлино (Лот 33)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Бутурлино (Лот 33)
Начальная цена
19 952,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Д.Константиново (Лот 34)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Д.Константиново (Лот 34)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Д.Константиново (Лот 34)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Д.Константиново (Лот 34)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Д.Константиново (Лот 34)
Начальная цена
19 952,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Арзамас (Лот 35)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Арзамас (Лот 35)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Арзамас (Лот 35)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Арзамас (Лот 35)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Арзамас (Лот 35)
Начальная цена
39 904,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Бор (Лот 36)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Бор (Лот 36)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Бор (Лот 36)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Бор (Лот 36)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Бор (Лот 36)
Начальная цена
39 904,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Выкса (Лот 37)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Выкса (Лот 37)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Выкса (Лот 37)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Выкса (Лот 37)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Выкса (Лот 37)
Начальная цена
19 952,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сергач (Лот 38)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сергач (Лот 38)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сергач (Лот 38)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сергач (Лот 38)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Сергач (Лот 38)
Начальная цена
19 952,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Лысково (Лот 39)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Лысково (Лот 39)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Лысково (Лот 39)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Лысково (Лот 39)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Лысково (Лот 39)
Начальная цена
19 952,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Княгинино (Лот 40)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808114Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Княгинино (Лот 40)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0124.12.2020 09:0124.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808114Дата и время вскрытия заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Княгинино (Лот 40)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808114Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Княгинино (Лот 40)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Княгинино (Лот 40)
Начальная цена
19 952,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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