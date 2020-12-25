Строительство подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства, для нужд филиала в г. Южноуральске.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009804074 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Строительство подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства, для нужд филиала в г. Южноуральске. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Юридический адрес 454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32 Почтовый адрес 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32 Контактный телефон +7 351 247-20-60 Факс +7 351 247-91-40 Адрес электронной почты lns@gazcom74.ru Ф.И.О. контактного лица Серадский Владимир Григорьевич Место рассмотрения предложений Челябинск Закупки и тендеры Челябинская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru