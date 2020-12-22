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    Главная / Торги / Открытый редукцион ОР20-12-197 Приобретение экземпляров программного обеспечения Tufin для нужд Банка ГПБ (АО)

    Открытый редукцион ОР20-12-197 Приобретение экземпляров программного обеспечения Tufin для нужд Банка ГПБ (АО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036722Дата и время окончания срока приема заявок Открытый редукцион ОР20-12-197 Приобретение экземпляров программного обеспечения Tufin для нужд Банка ГПБ (АО)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036722

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОР20-12-197

    Наименование закупки

    Открытый редукцион ОР20-12-197 Приобретение экземпляров программного обеспечения Tufin для нужд Банка ГПБ (АО)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    15.12.2020 14:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОР20_12_197.doc

    ГП036722_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведева Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый редукцион ОР20-12-197 Приобретение экземпляров программного обеспечения Tufin для нужд Банка ГПБ (АО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 18:0025.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036722Подведение итогов не позднее Открытый редукцион ОР20-12-197 Приобретение экземпляров программного обеспечения Tufin для нужд Банка ГПБ (АО)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый редукцион ОР20-12-197 Приобретение экземпляров программного обеспечения Tufin для нужд Банка ГПБ (АО)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/816316/name/5fe36f59e3f2f0.12447507

    23.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение экземпляров программного обеспечения Tufin для нужд Банка ГПБ (АО)"

    Кол-во:

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