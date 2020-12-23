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    Главная / Торги / Попозиционная закупка горячекатаного квадрата для комплектации ЭКГ и ЗИП.

    Попозиционная закупка горячекатаного квадрата для комплектации ЭКГ и ЗИП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036721Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка горячекатаного квадрата для комплектации ЭКГ и ЗИП. КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036721

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционная закупка горячекатаного квадрата для комплектации ЭКГ и ЗИП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__4_к_Извещению_Договор__закупки.doc

    Извещение_о_проведении_закупки_квадрат__декабрь_2020_.docx

    Приложение___1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__2_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    ГП036721_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-54

    Факс

    Адрес электронной почты

    Olga.Sichkovskaya@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сичковская Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Попозиционная закупка горячекатаного квадрата для комплектации ЭКГ и ЗИП.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 08:00 GMT +323.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036721Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка горячекатаного квадрата для комплектации ЭКГ и ЗИП. Колпино

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 17:3029.12.2020 17:3029.12.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036721Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка горячекатаного квадрата для комплектации ЭКГ и ЗИП. Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 17:3029.12.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036721Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка горячекатаного квадрата для комплектации ЭКГ и ЗИП. Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Попозиционная закупка горячекатаного квадрата для комплектации ЭКГ и ЗИП.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.10.6

    Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832305/name/6009510d7ca545.42273605

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КВАДРАТ В-120 ГОСТ 2591-2006 / 45-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "КВАДРАТ В-140 ГОСТ 2591-2006 / 45-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "КВАДРАТ В1-150 ГОСТ 2591-2006 /45-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 6

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    1
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