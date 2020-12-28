Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка гидравлического листогибочного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Поставка гидравлического листогибочного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036719Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидравлического листогибочного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036719

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ПО_044-2020-ОЗ

    Наименование закупки

    Поставка гидравлического листогибочного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная_карта_ПО.docx

    Приложение__4.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 499 608-18-14

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орищин Сергей Фаддеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гидравлического листогибочного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036719Подведение итогов не позднее Поставка гидравлического листогибочного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гидравлического листогибочного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ПРЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    28.41.33.130

    Прессы гидравлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка гидравлического листогибочного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс""

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО МЗИК
    Аукцион № ГП237015
    Продажа оборудования: Пресс гидравлический
    Продажа оборудования: Пресс гидравлический
    593136
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 08:00(GMT+03:00)
    52 466
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 22:00
    Дата аукциона:
    04.04.2022 г., 08:00
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион № ГП124778
    Продажа оборудования: Пресс гидравлической для прессования изделий П-3232, 1999 г., инвентарный номер 028898.
    Продажа оборудования: Пресс гидравлической для прессования изделий П-3232, 1999 г.,...
    575530
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    06.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    78 699
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Начало приема заявок:
    14.12.2021 г., 09:01
    Дата аукциона:
    14.02.2022 г., 10:00
    Левобережный МПК
    Запрос предложений № ГП225713
    Закупка вертикального пресса для вторичного сырья (1 ед.)
    Закупка вертикального пресса для вторичного сырья (1 ед.)
    592120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    МЭЙДЖОР ТЕРМИНАЛ
    Запрос предложений № ГП225417
    Выбор компании на поставку пресса по переработки вторсырья для нужд ООО "Мэйджор Терминал"
    Выбор компании на поставку пресса по переработки вторсырья для нужд ООО "Мэйджор Терминал"
    591032
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920405
    Продажа оборудования: пресс гидравлический ПГ-60, 1959г.
    Продажа оборудования: пресс гидравлический ПГ-60, 1959г.
    259861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    111 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920403
    Продажа оборудования: пресс гидравлический П474А, 1967г.
    Продажа оборудования: пресс гидравлический П474А, 1967г.
    259848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    62 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920558
    Продажа оборудования: пресс гидравлический ПГ-60, 1962г.
    Продажа оборудования: пресс гидравлический ПГ-60, 1962г.
    260451
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    111 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920406
    Продажа оборудования: пресс гидравлический ПГ-60, 1955г.
    Продажа оборудования: пресс гидравлический ПГ-60, 1955г.
    259863
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    111 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить