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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра (обследования) при поступлении на работу вновь принимаемых работников АО «Челябинскгоргаз»

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра (обследования) при поступлении на работу вновь принимаемых работников АО «Челябинскгоргаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 21:5922.12.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803999Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра (обследования) при поступлении на работу вновь принимаемых работниковЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803999

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1230

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра (обследования) при поступлении на работу вновь принимаемых работников АО «Челябинскгоргаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 14:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_ТЗ.docx

    Приложение__2_к_ТЗ.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    Форма_9_Справка_соответствия_дополнительным_требованиям.docx

    Приложение__2_Техническая_часть.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_3_Методика.docx

    Извещение.doc

    Проект_договора.doc

    Документация.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Юридический адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Почтовый адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Контактный телефон

    +7 351 261-20-96

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    A.Pupyshev@chelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пупышев Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра (обследования) при поступлении на работу вновь принимаемых работников

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803999Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра (обследования) при поступлении на работу вновь принимаемых работниковЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра (обследования) при поступлении на работу вновь принимаемых работников

    Начальная цена

    160 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/816637/name/5fe43a5783a137.85498433

    24.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

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