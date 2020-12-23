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    Главная / Торги / Каток, ч. 2-186871 (Сталь 50 ГОСТ 1050-2013)

    Каток, ч. 2-186871 (Сталь 50 ГОСТ 1050-2013)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036724Дата и время окончания срока приема заявок Закуп поковкиОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036724

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Каток, ч. 2-186871 (Сталь 50 ГОСТ 1050-2013)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036724_second_parts_protocol.rtf

    извещение_224_УГО.pdf

    Закупочная_документация_поставка.rar

    РЧЗ_Каток.pdf

    Перечень_документов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-66-16

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    D.Shatalov@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаталов Дмитрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп поковки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 11:00 GMT +323.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036724Дата и время окончания срока приема заявок Закуп поковкиОрск

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 11:0023.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036724Дата и время вскрытия заявок Закуп поковкиОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.01.202108.01.2021 14:0008.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036724Подведение итогов не позднее Закуп поковкиОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп поковки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка по заявке на январь-февраль 2021 год.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    24.45.30.147

    Поковки, штамповки, кольца магниевые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838198/name/6013d01f3a4e49.74387440

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Каток, ч. 2-186871 Шт. 1 Сталь 50 ГОСТ 1050-2013 (чертеж размещен на площадке) "

    Кол-во: 1

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