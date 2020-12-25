Строительство подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства, для нужд филиала в г. Копейске

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009804095 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Строительство подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства, для нужд филиала в г. Копейске Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Юридический адрес 454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32 Почтовый адрес 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32 Контактный телефон +7 351 247-20-60 Факс +7 351 247-91-40 Адрес электронной почты lns@gazcom74.ru Ф.И.О. контактного лица Серадский Владимир Григорьевич Место рассмотрения предложений Челябинск Закупки и тендеры Челябинская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru