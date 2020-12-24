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    Главная / Торги / Поставка товара. Средства индивидуальной защиты. Обувь

    Поставка товара. Средства индивидуальной защиты. Обувь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807251Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара. Средства индивидуальной защиты. ОбувьНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807251

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара. Средства индивидуальной защиты. Обувь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    16.12.2020 08:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__обувь.docx

    МИ_ТИПОВАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_Обувь.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,

    Почтовый адрес

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18

    Контактный телефон

    +7 831 469-48-34

    Факс

    +7 831 416-09-84

    Адрес электронной почты

    titanov@oblgaz.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титанов Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара. Средства индивидуальной защиты. Обувь

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 23:5930.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807251Подведение итогов не позднее Поставка товара. Средства индивидуальной защиты. ОбувьНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара. Средства индивидуальной защиты. Обувь

    Начальная цена

    1 720 707,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18

    Классификатор ОКПД2

    15.20

    Обувь

    Классификатор ОКВЭД2

    15.2

    Производство обуви

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821116/name/5fe9df2fc9c306.08499767

    28.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822722/name/5feb39e54696b4.81271804

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во: 1.00000

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