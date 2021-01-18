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    Главная / Торги / Оказание услуг техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине Чамбэнская

    Оказание услуг техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине Чамбэнская

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 13:0018.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803995Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине ЧамбэнскаяТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803995

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине Чамбэнская

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    32009803995_Изменение_1_30.12.2020.xls

    Приложение_2._Техническое_задание..docx

    Приложение_3._Проект_договора..docx

    Протокол_32009803995_Итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 3452 53-25-96 доб. 2324

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    GalushinaES@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галушина Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине Чамбэнская

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 13:00 GMT +318.01.2021 13:0018.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803995Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине ЧамбэнскаяТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 13:0018.01.2021 13:0018.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009803995Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине ЧамбэнскаяТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.02.202101.02.2021 13:0001.02.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803995Подведение итогов не позднее Оказание услуг техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине ЧамбэнскаяТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине Чамбэнская

    Начальная цена

    1 798 977,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    33.12.11

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833293/name/600a9a6895a3c0.89357526

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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