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    Главная / Торги / Оказание услуг по мойке автомобилей АО «ЦЭНКИ» с формой расчета в виде пополняемых пластиковых карт

    Оказание услуг по мойке автомобилей АО «ЦЭНКИ» с формой расчета в виде пополняемых пластиковых карт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804463Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мойке автомобилей АО «ЦЭНКИ» с формой расчета в виде пополняемых пластиковых карт г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804463

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по мойке автомобилей АО «ЦЭНКИ» с формой расчета в виде пополняемых пластиковых карт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_ОЗК_РПЗ_2243.docx

    Раздел_8_извещения.docx

    Раздел_9_извещения.docx

    Протокол_об_итогах_РПЗ_2243.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-82-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    V.Chajkovskij@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Чайковски В. И.

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по мойке автомобилей АО «ЦЭНКИ» с формой расчета в виде пополняемых пластиковых карт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 09:00 GMT +323.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804463Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мойке автомобилей АО «ЦЭНКИ» с формой расчета в виде пополняемых пластиковых карт г.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 09:0023.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804463Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по мойке автомобилей АО «ЦЭНКИ» с формой расчета в виде пополняемых пластиковых карт г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 23:5915.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804463Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мойке автомобилей АО «ЦЭНКИ» с формой расчета в виде пополняемых пластиковых карт г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по мойке автомобилей АО «ЦЭНКИ» с формой расчета в виде пополняемых пластиковых карт

    Начальная цена

    900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    45.20.30.000

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/815638/name/5fe30accb53233.86901194

    23.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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