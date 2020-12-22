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    Главная / Торги / Поставка круга В1 ст.14Х17Н2-2ГП(3ГП) ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 2590-2006

    Поставка круга В1 ст.14Х17Н2-2ГП(3ГП) ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 2590-2006

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 08:0022.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803923Дата и время окончания срока приема заявок Поставка круга В1 ст.14Х17Н2-2ГП(3ГП) ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 2590-2006614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009803923

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка круга В1 ст.14Х17Н2-2ГП(3ГП) ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 2590-2006

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 13:55

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2080_ЗК_МСП_Поставка_круга.rar

    2_ч._Протокол_32009803923.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-73-66

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    zib940@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Загребин И. Б.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка круга В1 ст.14Х17Н2-2ГП(3ГП) ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 2590-2006

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 21:5925.01.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803923Подведение итогов не позднее Поставка круга В1 ст.14Х17Н2-2ГП(3ГП) ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 2590-2006614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка круга В1 ст.14Х17Н2-2ГП(3ГП) ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 2590-2006

    Начальная цена

    5 093 088,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    50 930,88 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    24.10.64.121

    Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки

    Классификатор ОКВЭД2

    24.1

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822364/name/5feb158a987785.39131469

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 22.00000

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