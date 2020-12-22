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Номер извещения
32009803923
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка круга В1 ст.14Х17Н2-2ГП(3ГП) ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 2590-2006
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 13:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-73-66
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
zib940@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Загребин И. Б.
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка круга В1 ст.14Х17Н2-2ГП(3ГП) ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 2590-2006
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка круга В1 ст.14Х17Н2-2ГП(3ГП) ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 2590-2006
Начальная цена
5 093 088,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
50 930,88 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.10.64.121
24.1
Документация лота
Кол-во: 22.00000
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